Tomasz Fornal z przytupem przywitał się z Turcją. Kapitalna wiadomość ws. Polaka

Katarzyna Koprowicz

Oprac.: Katarzyna Koprowicz

Tomasz Fornal razem z Ziraatem Bankasi Ankara przygotowuje się do sezonu, a formę szlifuje w meczach towarzyskich. Zespół reprezentanta Polski kolejny sparing rozegrał w środę, kiedy to zmierzył się z Halkbankiem, czyli innym tureckim topowym klubem. Spotkanie zakończyło się po trzech setach, a dobre noty za swój występ zebrał kadrowicz Nkoli Grbicia.

Tomasz Fornal w reprezentacji Polski
Tomasz Fornal w reprezentacji PolskiArtur Szczepanski/REPORTEREast News

Tomasz Fornal razem z kolegami z reprezentacji Polski sezon kadrowy zakończył meczem o brąz mistrzostw świata rozegranym 28 września, ale nie miał wiele czasu na odpoczynek. Po powrocie do kraju, wypełnieniu obowiązków medialnych i sponsorskich oraz krótkim urlopie wyjechał do Turcji. Przyjmujący podpisał bowiem kontrakt z Ziraatem Bankasai Ankara, który jest pierwszym zagranicznym klubem w jego karierze.

Zespół Polaka sezon ligowy rozpocznie 25 października od domowego meczu z Fenerbahce. Cztery dni wcześniej również zmierzy się z klubem ze Stambułu, ale w ramach meczu o Superpuchar Turcji. Drużyna prowadzona przez Mustafę Kavaza ma więc coraz mniej czasu, by przygotować optymalną formę.

Tę szlifuje przez serię sparingów - najpierw Ziraat rozegrał turniej towarzyski, w którym pokonał Halkbank oraz Fenerbahce, sięgając po triumf w imprezie. Fornal i spółka zmierzyli się też ze Spor Toto, a w środę 15 października ich formę po raz kolejny sprawdził Halkbank.

Tomasz Fornal znowu błysnął. Ziraat Bankasi Ankara z kolejnym zwycięstwem

Ziraat ponownie ograł mocnego rywala - ekipa Polaka zamknęła spotkanie w trzech setach, po raz kolejny potwierdzając dobrą dyspozycję. Halkbank to bowiem czwarta drużyna poprzedniej edycji Ligi Mistrzów, w której gra m.in. Jeandry Leal, czyli topowy brazylijski przyjmujący.

Polskich kibiców może cieszyć postawa Fornala, na co uwagę zwrócił siatkarski ekspert Jakub Balcerzak. "Ziraat Bankasi Ankara ogrywa właśnie w trzech setach Halkbank, a Tomasz Fornal notuje bardzo dobre zawody" - poinformował.

Reprezentacja siatkarzy

Tomasz Fornal
Siatkarz w ciemnym stroju reprezentacyjnym Polski z jasnymi włosami farbowanymi na różowo po jednej stronie, skupiony, stojący na boisku podczas meczu sportowego.
Siatkarz w biało-czerwonym stroju z numerem 81, z tatuażami na rękach, stoi na boisku; w tle widoczni inni zawodnicy drużyny ubrani w podobne stroje oraz siatka.
