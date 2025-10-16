Tomasz Fornal z przytupem przywitał się z Turcją. Kapitalna wiadomość ws. Polaka
Tomasz Fornal razem z Ziraatem Bankasi Ankara przygotowuje się do sezonu, a formę szlifuje w meczach towarzyskich. Zespół reprezentanta Polski kolejny sparing rozegrał w środę, kiedy to zmierzył się z Halkbankiem, czyli innym tureckim topowym klubem. Spotkanie zakończyło się po trzech setach, a dobre noty za swój występ zebrał kadrowicz Nkoli Grbicia.
Tomasz Fornal razem z kolegami z reprezentacji Polski sezon kadrowy zakończył meczem o brąz mistrzostw świata rozegranym 28 września, ale nie miał wiele czasu na odpoczynek. Po powrocie do kraju, wypełnieniu obowiązków medialnych i sponsorskich oraz krótkim urlopie wyjechał do Turcji. Przyjmujący podpisał bowiem kontrakt z Ziraatem Bankasai Ankara, który jest pierwszym zagranicznym klubem w jego karierze.
Zespół Polaka sezon ligowy rozpocznie 25 października od domowego meczu z Fenerbahce. Cztery dni wcześniej również zmierzy się z klubem ze Stambułu, ale w ramach meczu o Superpuchar Turcji. Drużyna prowadzona przez Mustafę Kavaza ma więc coraz mniej czasu, by przygotować optymalną formę.
Tę szlifuje przez serię sparingów - najpierw Ziraat rozegrał turniej towarzyski, w którym pokonał Halkbank oraz Fenerbahce, sięgając po triumf w imprezie. Fornal i spółka zmierzyli się też ze Spor Toto, a w środę 15 października ich formę po raz kolejny sprawdził Halkbank.
Tomasz Fornal znowu błysnął. Ziraat Bankasi Ankara z kolejnym zwycięstwem
Ziraat ponownie ograł mocnego rywala - ekipa Polaka zamknęła spotkanie w trzech setach, po raz kolejny potwierdzając dobrą dyspozycję. Halkbank to bowiem czwarta drużyna poprzedniej edycji Ligi Mistrzów, w której gra m.in. Jeandry Leal, czyli topowy brazylijski przyjmujący.
Polskich kibiców może cieszyć postawa Fornala, na co uwagę zwrócił siatkarski ekspert Jakub Balcerzak. "Ziraat Bankasi Ankara ogrywa właśnie w trzech setach Halkbank, a Tomasz Fornal notuje bardzo dobre zawody" - poinformował.