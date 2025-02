Tomasz Fornal wyprowadził decydujące ciosy. Bartosz Kurek bez szans w wielkim hicie

Wówczas ZAKSA dość niespodziewanie pokonała mistrzów Polski 3:1. Tyle że w niedzielę drużyna z województwa opolskiego przyjechała do Jastrzębia-Zdroju w okrojonym, zaledwie 10-osobowym składzie. Choroba wykluczyła z gry Macieja Nowowsiaka, Daniela Chitigoia i Igora Grobelnego , który dopiero co wykurował się po urazie stawu skokowego z meczu Pucharu Polski z PGE Projektem Warszawa . Do tego w kadrze na spotkanie nadal nie było środkowego Davida Smitha .

PlusLiga. ZAKSA Kędzierzyn-Koźle pokonana, JSW Jastrzębski Węgiel wziął rewanż

Początek drugiego seta to również szybko wypracowana dwupunktowa przewaga Jastrzębskiego Węgla - zapewnił ją blok przy ataku Jakuba Szymańskiego . Znów szybko nadeszła jednak odpowiedź, ZAKSA przejęła prowadzenie, kiedy efektownym blokiem popisał się Kurek. Prowadzenie przechodziło z rąk do rąk, ale przed końcówką gospodarze odskoczyli na trzy punkty. Ponownie pomogły im zagrywki - najpierw kolejny punkt tym elementem zdobył Carle, potem Anton Brehme .

To nie był jednak koniec emocji, bo do remisu 21:21 asem serwisowym doprowadził jednak Kurek. Najważniejsze ciosy wyprowadził jednak Tomasz Fornal. 27-letni siatkarz zakończył partię dwoma punktowymi zagrywkami i Jastrzębski Węgiel wygrał 25:22. To był już ósmy as serwisowy mistrzów Polski w tym meczu.