Tomasz Fornal to jeden z kluczowych zawodników w reprezentacji prowadzonej przez Nikolę Gribicia. Występuje na pozycji przyjmującego. Siatkarską karierę rozpoczynał w Hutniku Wanda Kraków. Następnie przenosił się kolejno do SMS PZPS Spała, Cerrad Czarnych Radom i Jastrzębskiego Węgla, gdzie jego popularność gigantycznie wzrosła.

Kilka tygodni temu Fornal opuścił PlusLigę i trafił do tureckiego Ziraatu Bankasi. - Bardzo chcieli i dosyć szybko się odezwali. A są oferty, których się nie odrzuca. Tak to wyglądało - opowiadał 27-latek, który znalazł się w kadrze Grbicia na mistrzostwa świata. Siatkarski mundial rusza 12 września. W fazie grupowej "Biało-Czerwoni" zagrają z Rumunią, Katarem i Holandią.

Polsat Sport Polsat Sport

Takie relacje łączą Fornala z matką. Nie bał się tego powiedzieć

Dwa miesiące temu Tomasz Fornal był gościem podcastu "WojoweódzkiKędzierski", podczas którego poruszył kilka wątków rodzinnych. Jednym z nich były wspomnienia i relacje z matką Dorotą. Okazuje się, że była ona wielkim wsparciem dla byłego już zawodnika Jastrzębskiego Węgla.

Mama mówiła, że byłem najlepszy na świecie, choćbym zagrał najgorszy mecz na świecie. Jeżeli wróciłbym pamięcią do czasów młodzieńczych, to wydaje mi się, że tata gdzieś tam zganił, ale mogłem zawsze iść do mamy i to wiedziałem, że było dobrze

Obecne relacje popularnego siatkarza z matką również są bardzo dobre. Rok temu Dorota Fornal była obecna na igrzyskach olimpijskich w Paryżu, z których kadra przywiozła srebrny medal. "Jestem z ciebie bardzo dumna, synu" - pisała wówczas w mediach społecznościowych, dodając zdjęcie z przyjmującym "Biało-Czerwonych".

Rozwiń

Ścieżka zawodowa 27-latka nie mogła być inna, skoro jego mama jest nauczycielką WF-u z naciskiem na siatkówkę. - Jeżeli chodzi o moją rodzinę, to ona cała była siatkarska. Moja mama uczy głównie na lekcjach WF-u siatkówki. (…) Wydaje mi się, że to jest bardzo fajny zawód i widzę po mojej mamie, że jej to sprawia bardzo dużą przyjemność - bycie WF-istką i spędzanie czasu na hali z uczniami - opowiadał niegdyś.

Nieco surowszy dla Tomasza Fornala był jego ojciec Marek. - Dużo częściej słyszałem naganę niż pochwałę. Wydaje mi się, że po tych ostatnich powiedzmy, dwóch, trzech latach, kiedy mamy sukcesy reprezentacyjne i kiedy np. tata dzwoni, żeby mi pogratulować albo jakąś rzecz powiedzieć, to ja jestem do tego tak nieprzyzwyczajony i się z tym dziwnie czuję. Ale to jest miłe - dodawał w cytowanym podcaście.

Tomasz Fornal Piotr Matusewicz East News

Tomasz Fornal Iwanczuk/Sport/REPORTER Reporter

Tomasz Fornal Iwanczuk/Sport/REPORTER Reporter