Tomasz Fornal to przyznał, pominął Polaków. Jego postawił na piedestale

Fornal postanowił na swoim vlogu zorganizować ponownie serię pytań i odpowiedzi. Tym razem opowiedział m.in. o przewidywanym powrocie do Polski oraz o tym, czy zamierza dalej kręcić dalej swój internetowy pamiętnik i zamieszczać go w sieci.

Tomasz Fornal wróci do Polski

Tomasz Fornal wie już, że po zakończeniu sezonu ligowego wróci do Polski. Jak zapowiedział, dostał od trenera Grbicia trzy tygodnie wakacji i zamierza je wykorzystać - wyjaśnił na swoim kanale, że wybierze się na nie z Jakubem Kochanowskim i jego żoną. Póki co przed nim jednak wciąż wyzwania w Turcji.

Najpierw przyjmujący zawalczy o zwycięstwo w tureckiej lidze, a później - w Final Four Ligi Mistrzów. Jego zespół zmierzy się z podopiecznymi Michała Winiarskiego, czyli CMC Aluron Warta Zawiercie. Dla obu drużyn będzie to spore wyzwanie.

Tomasz Fornal pominął Polaków. Wskazał tego zawodnika

W trakcie Q&A Fornal został zapytany o to z jakim rozgrywającym grało mu się dotychczas najlepiej. Odpowiedź polskiego zawodnika mogła zaskoczyć, bo zupełnie pominął swoich rodaków i w ogóle nie wahał się nad odpowiedzią. Wskazał na siatkarza, który niedawno ogłosił zakończenie kariery.

"Czapki z głów, Benjamin Toniutti. Jest to totalny szef, jeśli chodzi o rozegranie" - skomentował krótko. Z Toniuttim Fornal grał przez lata w Jastrzębskim Węglu. To właśnie w barwach tego klubu Francuz pożegnał się z klubową karierą, nie będzie też występował już w reprezentacji. Pałeczkę po nim we francuskiej kadrze przejął już Antoine Brizard.

Tomasz Fornal

Benjamin Toniutti w barwach JSW Jastrzębskiego Węgla

