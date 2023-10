Tomasz Fornal przypomniał o ważnej osobie. "Niedługo się zobaczymy"

"Biało-Czerwoni" na razie nie mają sobie równych w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich. Mając cztery zwycięstwa na koncie, są o krok od zapewnienia sobie miejsca na imprezie czterolecia. W swoim ostatnim meczu kadra narodowa bez większych problemów pokonała reprezentację Meksyku 3:0. Trzeba przyznać, że po sukcesie na mistrzostwach Europy, Polacy nie spuszczają z tonu . W Chinach rywalizują bez swojego asa - Bartosza Kurka , który z powodu problemów zdrowotnych nie poleciał z kolegami do Azji.

"Razem z lekarzami zadecydowaliśmy, że najlepiej będzie dać mu czas, by wyzdrowiał i spokojnie przygotował się do sezonu. Jeśli siatkarz jest kontuzjowany, to nie będzie w 100% skoncentrowany na grze, tylko na tym, by nie pogorszyć swojego stanu zdrowia. Będzie tylko rozmyślał o męczącym sezonie klubowym, tym, że czeka go pół roku grania w klubie. Lepiej, żeby nie przejmował się dodatkowo" - mówił szkoleniowiec drużyny Nikola Grbić.