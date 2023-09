Tomasz Fornal pokazał zdjęcie z panterką. Tak spędzali czas w Warszawie

O Tomaszu Fornalu zrobiło się dość głośno po jego udziale w Wideocaście Olimpijskim Interii. Reprezentant Polski uciął spekulacje na swój temat i wypalił, że nie jest singlem, ponieważ obecnie spotyka się z kimś. "Powiem tak, uważam, że jeżeli zaczynam się z kimś spotykać, to na ten moment jestem zajęty. Zobaczymy, jak ta relacja się potoczy i w jakim kierunku pójdzie, ale nie mogę powiedzieć, że jestem wolny, jeżeli z kimś piszę i się spotykam" - wyznał.

Kobieta jest dla "Biało-Czerwonego" ogromnym wsparciem. Specjalnie przyjechała na mistrzostwa Europy 2023 do stolicy Włoch i na trybunach kibicowała podopiecznemu Nikoli Grbicia , kiedy on wywalczył z kadrą o złote medale. Po ostatniej piłce pochwaliła się zdjęciami z dekoracji. Kiedy emocje po finale opadły, influencerka zorganizowała na swoim Instagramie Q&A , podczas którego fani mieli okazję zapytać ją o jej związek. Dociekano, czy 34-latka przed poznaniem sportowca interesowała się w ogóle siatkówką.

Nigdy nie interesowałam się żadnym sportem, aby go śledzić i oglądać. Natomiast w moim domu mój tata był fanem

Tomasz Fornal pochwalił się wyjątkowymi kadrami z partnerką

Choć "Biało-Czerwoni" przygotowują się już do kolejnego turnieju, zawodnik Jastrzębskiego Węgla wciąż żyje ostatnim sukcesem reprezentacji. Za pośrednictwem mediów społecznościowych pokazał kilka zdjęć zrobionych już w Warszawie. Fornal pozował z Arturem Szalpukiem, Marcinem Januszem i swoją sympatią.

Kulisy świętowania ME, a już za chwilę kwalifikacje

Fornal, podobnie jak i reszta kadry nie ma już zbyt wiele czasu na celebracje ME, ponieważ nasze Orły sobotnim meczem z Belgią rozpoczną walkę o olimpijskie paszporty. Turniej kwalifikacyjny do IO z udziałem "Biało-Czerwonych" potrwa od 30 września do 8 października.