Wiemy już, gdzie zagra Tomasz Fornal. Reprezentant Polski zostaje na kolejny sezon w Jastrzębskim Węglu. Mimo kilku ofert z innych klubów 26-letni przyjmujący zdecydował się pozostać w ekipie mistrzów Polski, z którą w tym tygodniu zakwalifikował się do półfinału Ligi Mistrzów. "Chciałem tutaj zostać, dobrze się tutaj czuję, ludzie mnie tutaj szanują" - podkreśla Fornal. Zdradza także, co przekonało go do podjęcia takiej decyzji.