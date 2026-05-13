Kiedy Tomasz Fornal wyjeżdżał do Turcji przed rokiem, już wtedy dużo mówiło się o tym, że może to być wyjątkowo krótka przygoda nad Bosforem. Błyskawicznie gwiazdor reprezentacji Polski zaczął być łączony z kolejnymi polskimi klubami, a plotki o jego powrocie do PlusLigi tylko narastały. Teraz jego transfer do Polski jest niemal pewny, a Fornal łączony jest z obecnymi mistrzami Polski, Aluronem CMC Wartą Zawiercie.

Zaledwie jeden sezon spędzony w Turcji już zakończył się dla niego historycznym sukcesem, bowiem Polak sięgnął po "potrójną koronę", zdobywając mistrzostwo, Puchar i Superpuchar Turcji. Jego Ziraat wciąż walczy również o Ligę Mistrzów i właśnie wybiera się do Turynu, gdzie odbywa się turniej finałowy. Wszystko wskazuje na to, że wyjeżdża on ze stolicy Turcji bezpowrotnie, co sam zasugerował.

Fornal we wtorkowy wieczór opublikował specjalny post w mediach społecznościowych, pozując w mieszkaniu i żegnając się z Turcją. - Bye bye Ankara 🫡 To było intensywne 7 miesięcy za granicami Polski, ostatni przystanek Turyn - dodał w opisie siatkarz.

Gwiazdor reprezentacji Polski może w najlepszy możliwy dla siebie sposób pożegnać się z turecką ekipą, sięgając łącznie po wszystkie trofea, w tym to najważniejsze - Ligę Mistrzów. O ile Tomasz Fornal już może pochwalić się gablotą z wieloma pucharami i medalami w siatkówce klubowej, to po Ligę Mistrzów jeszcze nie udało mu się sięgnąć. W 2023 i 2024 roku meldował się w finale, jednak ostatecznie kończył ze srebrem. Przed rokiem dołożył także brąz.

Rywalizacja w Final Four Ligi Mistrzów rozpocznie się już 16 maja. PGE Projekt Warszawa zmierzy się w półfinale z włoską Perugią, a Ziraat Tomasza Fornala walczyć będzie z Aluronem CMC Wartą Zawiercie.

Relacje tekstowe z meczów Ligi Mistrzów siatkarzy dostępne będą w serwiesie sport.interia.pl. Transmisje z kolei na sportowych kanałach Polsatu.

