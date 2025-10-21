Tomasz Fornal ledwo zaczął, a już taki sukces. Fabian Drzyzga bez szans

Tomasz Fornal to jedna z gwiazd, która tego lata opuściła PlusLigę. Po latach, w których sięgał po laury w JSW Jastrzębskim Węglu - wygrywał z nim polską ligę, zdobył dwa medale w Lidze Mistrzów - przyjmujący reprezentacji Polski uznał, że czas spróbować sił za granicą.

Na pierwszy zagraniczny przystanek wybrał Turcję. Dwukrotnego medalistę mistrzostw świata przekonał do siebie Ziraat Bankasi Ankara, czyli mistrz Turcji z ostatniego sezonu. Przygoda 28-letniego zawodnika w nowym klubie rozpoczęła się kapitalnie, bo już we wtorek zdobył swoje pierwsze trofeum na tureckich boiskach.

Gwiazdy Ziraatu Bankasi Ankara zaskoczone w pierwszym secie. A potem odpowiedź

Ziraat tuż przed startem sezonu ligowego wystąpił bowiem w spotkaniu o Superpuchar Turcji. Przeciwnikiem zespołu Fornala była drużyna Fenerbahce, w której rozgrywającym i kapitanem jest inny polski zawodnik - dwukrotny mistrz świata Fabian Drzyzga.

I to właśnie zespół ze Stambułu, w którym od poprzedniego sezonu występuje Drzyzga, lepiej rozpoczął spotkanie. Pierwszego seta Fenerbahce wygrało bowiem zdecydowanie - aż 25:17. Zespół, którego największą gwiazdą jest Francuz Earvin Ngapeth, potrafił skorzystać z licznych błędów rywali.

W drugiej partii od początku prowadził za to Ziraat. Zespół Fornala to konstelacja gwiazd nie tylko jak na tureckie warunki. Na przyjęciu wraz z Polakiem występuje Trevor Clevenot, na środku inny Francuz Barthelemy Chinenyeze. I w drugim secie zespół z Ankary przełamał rywali, wygrywając 25:22.

Siatkówka. Tomasz Fornal z pierwszym trofeum, Nimir Abdel-Aziz przyćmił wszystkich

Być może największą gwiazdą zespołu jest jednak Nimir Abdel-Aziz. Holenderski atakujący to jeden z najlepszych zawodników na świecie na swojej pozycji. Miał czas, by w pełni oddać się przygotowaniom do sezonu, tego lata nie występował bowiem w reprezentacji. I szczególnie w trzecim i czwartym secie wtorkowej rywalizacji udowodnił swoją klasę.

Najpierw poprowadził drużynę do wygranej 25:18, a potem 25:17. Dzięki temu całe spotkanie zakończyło się zwycięstwem Ziraatu 3:1. Nimir zdobył dla zdobywców Superpucharu Turcji aż 34 punkty i odebrał nagrodę dla MVP spotkania. Fornal dołożył 13 "oczek" i już w pierwszym oficjalnym meczu w nowym klubie sięgnął po pierwsze trofeum.

Tomasz Fornal: Od samego początku mówiliśmy, że to duży sukces. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Tomasz Fornal volleyballworld.com materiały prasowe

Fabian Drzyzga od razu został kapitanem Fenerbahce. Ma poprowadzić klub do sukcesów Mateusz Birecki/REPORTER Reporter

Tomasz Fornal Grzegorz Wajda/REPORTER East News