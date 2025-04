Tomasz Fornal i Wilfredo Leon zrobili swoje. Będzie kolejny rekord, to już pewne

Wtóruje mu choćby kapitan drużyny Benjamin Toniutti czy trener Bogdanki LUK Lublin Massimo Botti . I to właśnie spotkanie tych dwóch drużyn rozpocznie turniej w Krakowie. Skład obu półfinałów - w drugim Aluron CMC Warta Zawiercie zmierzy się z PGE Projektem Warszawa - jest taki sam jak przed rokiem. W tym sezonie nikt już jednak nie ma wątpliwości, że to cztery najlepsze polskie zespoły . Udowodniły to w rundzie zasadniczej PlusLigi, jeszcze przed turniejem w Krakowie w komplecie zameldowały się też w półfinałach ligi.

Siatkówka. "Klątwa" Jastrzębskiego Węgla w Pucharze Polski. A po drugiej stronie Wilfredo Leon

I właśnie dlatego trudno wskazać jednoznacznego faworyta turnieju. W każdej drużynie roi się od gwiazd - w Krakowie pojawi się łącznie 11 medalistów ostatnich igrzysk olimpijskich w Paryżu. Choć przed pierwszym półfinałem wyżej stoją akcje mistrzów Polski z JSW Jastrzębskiego Węgla, to przecież trudno zlekceważyć Bogdankę LUK z Wilfredo Leonem w składzie . Zwłaszcza że lublinianie pokazali już w Pucharze Challenge, że potrafią sobie radzić w spotkaniach o wysoką stawkę . A dla Leona to okazja na historyczne, pierwsze klubowe trofeum w polskich rozgrywkach.

Jestem szczęśliwy i dumny, że jesteśmy tutaj drugi sezon z rzędu. To dla nas historyczny moment. Jestem bardzo ciekawy i podekscytowany przed półfinałem. Dla nas to potwierdzenie, że jesteśmy na tym poziomie

Jastrzębianie też mają z Pucharem Polski niewyrównane rachunki. W ostatnich czterech latach zawsze docierali do finału i zawsze przegrywali. Jedyny triumf to już dość odległa przeszłość i rok 2010. W dodatku tegoroczny turniej to ostatnia szansa - przynajmniej na jakiś czas - na ten brakujący puchar dla wyjeżdżającego po sezonie do Turcji Tomasza Fornala, lidera zespołu.