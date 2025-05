Tomasz Fornal bezradny, sceny w hicie Ligi Mistrzów. Tego nikt się nie spodziewał

Nieprawdopodobny zwrot akcji w polskim pojedynku w LM. Fornal był bezradny

Początek seta należał do Zawiercia, które szybko wypracowało sobie kilkupunktową przewagę. Z 2:0 zrobiło się szybko 5:1, a później 7:3. Siatkarze Jastrzębskiego Węgla zaczęli się gubić, w grę wkradły się błędy. Przytrafiały się także Tomaszowi Fornalowi. W pewnym momencie niemal doszło do wyrównania, bo było 12:11, ale bardzo szybko ekipa z Zawiercia znów odskoczyła na 18:13.

Mimo wygranego seta w oczach ekspertów wciąż faworytem do triumfu był Jastrzębski Węgiel, który zdecydowanie ciągnął swoją drużynę do przodu. Stanowiło to świetną zapowiedź przed czwartym setem. A ten także padł łupem ekipy z Zawiercia. Losy półfinału rozstrzygnąć zatem musiał tie-break. Szala zwycięstwa przechylała się to raz na jedną, to na drugą stronę. Ale ostatecznie zwycięsko z pojedynku wyszła Aluron CMS Warta Zawiercie, wygrywając w tie-breaku 22:20. Cóż to było za spotkanie!