Siatkarskie reprezentacje kobiet i mężczyzn mają dwie szanse na zakwalifikowanie się na igrzyska w Tokio. Pierwszą z nich będą sierpniowe turnieje interkontynentalne. Z sześciu takich imprez awans wywalczą jednak tylko zwycięzcy. Polki mają niełatwe zadanie.

W przyszłorocznej rywalizacji olimpijskiej weźmie udział po 12 drużyn kobiecych i męskich. Jak na razie pewne udziału są tylko reprezentacje Japonii, które mają zagwarantowany udział jako gospodarze.

W ten weekend do kobiecej drużyny Kraju Kwitnącej Wiśni dołączy sześć kolejnych ekip. Będą to zwyciężczynie turniejów interkontynentalnych. Jedna z takich imprez toczyć się będzie od piątku do niedzieli we Wrocławiu, a Polki zmierzą się w niej z mistrzyniami świata Serbkami, Tajlandkami i Portorykankami.



Pozostałe takie zawody odbędą się w brazylijskiej Uberlandii, chińskim Ningbo, amerykańskim Shreveport, włoskiej Katanii oraz Kaliningradzie.

Męskie ekipy w takich turniejach walczyć będą w dniach 9-11 sierpnia. "Biało-Czerwoni" w Gdańsku podejmą Francuzów, Słoweńców i Tunezyjczyków. Gospodarzami pozostałych będą: Warna, Rotterdam, Bari, Ningbo i Sankt Petersburg.

Składy imprez interkontynentalnych ustalano na podstawie światowego rankingu.

W styczniu 2020 roku zaś odbędzie się po pięć kobiecych i męskich turniejów kontynentalnych. Ich triumfatorzy uzupełnią stawkę uczestników zmagań olimpijskich. Skład będzie ustalany na podstawie rankingów odpowiednich konfederacji. W przypadku europejskich drużyn będzie to klasyfikacja CEV, a w imprezach weźmie udział po osiem czołowych drużyn z wyłączeniem tych, które wcześniej uzyskają przepustkę w zawodach interkontynentalnych.