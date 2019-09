Obie polskie pary walczące w olimpijskim turnieju kwalifikacyjnym w siatkówce plażowej w chińskim Haiyang, Katarzyna Kociołek i Kinga Wojtasik oraz Piotr Kantor i Bartosz Łosiak, awansowały do drugiej rundy grupowej.

Kociołek i Wojtasik w grupie D przegrały z Holenderkami Sanne Keizer i Madelein Meppelink 0:2 (16:21, 14:21) i pokonały Australijki Nicole Laird i Beccharę Palmer 2:1 (21:17, 11:21, 15:6). Zajęły trzecie miejsce w grupie.

Kantor i Łosiak, także w grupie D, najpierw pokonali chilijskich kuzynów Marco i Estebana Grimaltów 2:1 (21:17, 18:21, 15:11), a później przegrali z Czechami Ondrejem Perusicem i Davidem Schweinerem 0:2 (14:21, 10:21). Dało im to drugie miejsce w tabeli.

W imprezie w Haiyang bierze udział po 16 par żeńskich i męskich. Bilety do Tokio dla swojej krajowej federacji wywalczą po dwa najlepsze duety u kobiet i u mężczyzn. Turniej ma zupełnie inną formułę niż typowe imprezy World Tour. Składa się on aż z trzech faz grupowych. W pierwszej 16 par zostały podzielone na cztery grupy, a awans wywalczyły po trzy najlepsze duety z każdej z nich (każda para rozgrywała po dwa mecze w grupie). W drugiej z czterech trzyzespołowych grup do kolejnego etapu przejdą po dwie czołowe ekipy. W trzeciej z kolei zostaną one podzielone na dwie grupy czterozespołowe, a do fazy finałowej dostaną się po dwie najlepsze pary.

W decydującym etapie dojdzie do dwumeczu - duet, który zajął pierwsze miejsce w jednej z grup trzeciej fazy grupowej, zmierzy się z drugą ekipą drugiej grupy, a pozostałe dwie pary trafią na siebie. Miejsce w turnieju olimpijskim dla swojej federacji narodowej wywalczą zwycięzcy tych dwóch spotkań.