Znamy oficjalny podział na grupy interkontynentalnych kwalifikacji olimpijskich siatkarek i siatkarzy. O występ w Tokio Polki zmierzą się w grupie A z Serbią, Portoryko i Tajlandią. Natomiast Polacy powalczą o olimpijską przepustkę w grupie D z Francją, Słowenią i Tunezją.

Turnieje siatkarek odbędą się od 2 do 4 sierpnia 2019 roku. Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB) organizatorów ma ogłosić jeszcze w tym miesiącu.



W pierwszej fazie kwalifikacji wezmą udział 24 najlepsze zespoły ze światowego rankingu. Podział na grupy nastąpił na zasadzie serpentyny. Polki obecnie zajmują 26. pozycję, ale udziału nie potwierdziła Kuba i dlatego jej miejsce zajęły podopieczne Jacka Nawrockiego. Awans na IO w Tokio uzyskają zwycięzcy poszczególnych grup.



"Biało-Czerwone" czeka bardzo trudne zadanie. Zdecydowanym faworytem grupy A będą aktualne mistrzynie świata Serbki.



Podział na grupy kwalifikacji interkontynentalnych siatkarek:

Grupa A: Serbia, Portoryko, Tajlandia, Polska

Grupa B: Chiny, Turcja, Niemcy, Czechy

Grupa C: USA, Argentyna, Bułgaria, Kazachstan

Grupa D: Brazylia, Dominikana, Kamerun, Azerbejdżan

Grupa E: Rosja, Korea, Kanada, Meksyk

Grupa F: Holandia, Włochy, Belgia, Kenia.



Zmagania siatkarzy zaplanowano w dniach 9-11 sierpnia 2019 roku. Podopieczni Vitala Heynena trafili na silnych rywali. Groźni zwłaszcza będą Francuzi, ale trzeba będzie też uważać na Słoweńców, którzy napsuli nam sporo krwi w mistrzostwach Europy. Reprezentację Polski będzie już mógł wzmocnić jeden z najlepszych siatkarzy świata Wilfredo Leon. Kubańczykowi z polskim paszportem w lipcu 2019 roku skończy się dwuletnia karencja.



Tak samo, jak w przypadku kobiet, tylko zwycięzcy grup zakwalifikują się na IO w Tokio.



Podział na grupy kwalifikacji interkontynentalnych siatkarzy:

Grupa A: Brazylia, Egipt, Bułgaria, Portoryko

Grupa B: USA, Belgia, Holandia, Korea

Grupa C: Włochy, Serbia, Australia, Kamerun

Grupa D: Polska, Francja, Słowenia, Tunezja

Grupa E: Rosja, Iran, Kuba, Meksyk

Grupa F: Kanada, Argentyna, Finlandia, Chiny



Druga i ostatnia szansa, żeby uzyskać przepustkę do Tokio będzie miała miejsce w styczniu 2020 roku, kiedy to odbędą się turnieje kontynentalne z udziałem ośmiu drużyn, które się nie zakwalifikowały wcześniej i na podstawie europejskiego rankingu po mistrzostwach Europy w 2019 roku.