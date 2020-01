W Berlinie siatkarze rozpoczęli walkę w europejskim turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich w Tokio. W pierwszym dniu imprezy mistrzowie Europy Serbowie przegrali wyraźnie z Francją 0:3.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Małgorzata Glinka-Mogentale: W Holandii każdy mecz będzie na wagę złota. Wideo TV Interia

Turniej w Berlinie nazywany jest małymi mistrzostwami Europy. O jedno premiowane awansem miejsce walczy bowiem sześć drużyn, które na Starym Kontynencie zaliczane są do czołówki. Już pierwszego dnia rywalizacji doszło do szlagierowego pojedynku Francji z Serbią. "Trójkolorowi" pokazali moc i nie dali żadnych szans mistrzom Europy. Podopieczni Laurenta Tilliego wygrali pewnie 3:0.



Bohaterem spotkania był Jean Patry, który zdobył 22 punkty.



W drugim niedzielnym meczu Słowenia pokonała Belgię 3:0. Wicemistrzów Europy do zwycięstwa poprowadził Tonczek Stern.



Na zakończenie pierwszego dnia gospodarze Niemcy wygrali z Czechami 3:0. Prym w ekipie naszych zachodnich sąsiadów wiódł Georg Grozer. 35-letni atakujący zdobył 21 punktów, w tym osiem asów.



Sześć zespołów podzielonych jest na dwie grupy. Po dwie najlepsze ekipy awansują do półfinału. Bilety do Tokio zdobędzie tylko triumfator turnieju.



Na razie znamy siedmiu uczestników turnieju olimpijskiego: gospodarz Japonia, Polska, Brazylia, Włochy, USA, Rosja i Argentyna. Stawkę uzupełni pięciu zwycięzców turniejów kontynentalnych.

Reklama

RK



Wyniki zakończonych spotkań 1. dnia turnieju:

grupa A

Słowenia - Belgia 3:0 (25:23, 28:26, 25:20)

Niemcy - Czechy 3:0 (25:19, 25:22, 25:20)

grupa B

Francja - Serbia 3:0 (25:21, 25:21, 25:22)