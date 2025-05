To znowu się wydarzyło. Kontrowersje po półfinale siatkarzy. "Złe decyzje"

Aluron CMC Warta Zawiercie po raz pierwszy w historii awansowała do finału Ligi Mistrzów siatkarzy. Wywalczyła to sobie po pięciosetowej batalii z JSW Jastrzębskim Węglem. Emocje były ogromne, ale niestety o dodatkowe zadbali sędziowie, którzy nie uniknęli błędów. "Były na pewno złe decyzje w jedną i drugą stronę. Da się zrobić jakoś tak, by nie prowokować takich nerwowych sytuacji" - przyznaje Mateusz Bieniek, kapitan zawiercian. A po chwili z uśmiechem dodaje, że lepiej nie mówić więcej… by nie dostać kary.