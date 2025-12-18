Partner merytoryczny: Eleven Sports

To z nimi polscy siatkarze zagrają o finał MŚ. Rywale już postraszyli

Damian Gołąb

Polscy siatkarze po siedmiu latach znów grają w Klubowych Mistrzostwach Świata. Aluron CMC Warta Zawiercie wyśmienicie spisała się w fazie grupowej. Komplet zwycięstw w Belem w Brazylii sprawił, że zawiercianie awansowali do półfinału z pierwszego miejsca. To sprawia, że o finał zagrają z teoretycznie słabszym rywalem, choć Osaka Bluteon i tak jest drużyną z najwyższej półki. I nie brakuje w niej gwiazd światowego formatu.

Grupa siatkarzy w sportowych strojach świętuje wspólny sukces na boisku. Centralnie uśmiechnięty zawodnik w żółtej koszulce otoczony przez kolegów z drużyny wyrażających radość. W tle czerwone trybuny.
Siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie zagrają teraz z zespołem z Japoniivolleyballworld.commateriały prasowe

Aluron CMC Warta Zawiercie godnie reprezentuje polską siatkówkę w KMŚ. Przez fazę grupową drużyna Michała Winiarskiego przeszła jak burza. Co prawda z Volei Renata Campinas wygrała dopiero po tie-breaku, ale napędzona tą wygraną nie dała się pokonać również Al-Rayyan z Kataru i Praia Clube z Brazylii.

Ostatnie spotkanie, w czwartkowy wieczór, było koncertem polskiego zespołu. Rozbili Brazylijczyków 3:0, w drugim secie zwyciężając 25:9. Wygrana była o tyle ważna, że nie tylko przypieczętowała awans Warty do kolejnej rundy, ale też zapewniła jej rozstawienie z pierwszego miejsca w grupie A.

Aluron CMC Warta Zawiercie zachwyca w mistrzostwach świata. Trudny rywal w półfinale

Tym samym Warta wypełniła cel, jaki postawił przed nią prezes Kryspin Baran jeszcze przed początkiem turnieju w Belem.

Jak mamy szansę, korzystamy i próbujemy to wygrać. Oczywiście nie ma presji, jak to u nas, nie mamy wyznaczonego celu, poza tym honorowym, żeby wyjść z grupy
zadeklarował przed kamerą Polsatu Sport.

Pierwsze miejsce w grupie A pozwoliło uniknąć meczu z Sir Sicoma Monini Perugia już w półfinale. Zwycięzcy ostatniej edycji Ligi Mistrzów, którzy w finale pokonali wówczas Wartę, również zakończyli pierwszą fazę KMŚ z kompletem zwycięstw.

Na drugim miejscu w grupie B skończyła Osaka Bluteon. Japoński zespół błysnął w fazie grupowej, rozbijając w trzech setach Sadę Cruzeiro, czyli obrońców tytułu sprzed roku. Okazał się też tylko o włos słabszy od Perugii.

W meczu z włoską drużyną Osaka przegrała dopiero po tie-breaku. W dodatku rozgrywanym na przewagi, skończyło się wynikiem 21:23.

Siatkówka. Warta Zawiercie - Osaka Bluteon w sobotę

Japoński zespół wywalczył prawo gry w Klubowych Mistrzostwach Świata dzięki grze w azjatyckiej Lidze Mistrzów. W ostatnim sezonie zdobył w niej srebrny medal, przegrywając z Al-Rayyan.

W drużynie z Osaki występuje kilka gwiazd światowej siatkówki. Za rozegranie odpowiada znany m.in. z występów w PlusLidze mistrz olimpijski Antoine Brizard. W ofensywie szaleje Kubańczyk Miguel Lopez, do tego w drużynie jest kilku reprezentantów Japonii z Yujim Nishidą na czele.

W klubie z Osaki był też przez lata mocny polski akcent. Do 2024 r. klub funkcjonował pod nazwą Panasonic Panthers. Przez siedem sezonów występował w nich Michał Kubiak, były kapitan reprezentacji Polski.

Półfinały KMŚ zaplanowano na sobotę. Nie jest jeszcze znana godzina meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Osaka Bluteon. Drugą parę stworzą Perugia i Volei Renata. Mecze o medale w niedzielę.

Sebastian Świderski: Mistrzostwa świata bez Katowic - nie do pomyślenia. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
Siatkarz w żółtej koszulce z numerem 3 podczas meczu siatkówki, na drugim planie widownia w rozmyciu oraz barwne trybuny.
Aaron Russell, przyjmujący Wartyvolleyballworld.commateriały prasowe
Siatkarz w żółto-zielonym stroju sportowym z numerem 55 stoi na boisku, w tle widoczne niewyraźne trybuny i kibice.
Kyle Ensing w barwach Aluron CMC Warty ZawiercieMarcin GolbaAFP
Mateusz Bieniek
Mateusz Bieniek, kapitan AluronuAlex MarcinowskiEast News

