To z nimi polscy siatkarze zagrają o finał MŚ. Rywale już postraszyli

Aluron CMC Warta Zawiercie godnie reprezentuje polską siatkówkę w KMŚ. Przez fazę grupową drużyna Michała Winiarskiego przeszła jak burza. Co prawda z Volei Renata Campinas wygrała dopiero po tie-breaku, ale napędzona tą wygraną nie dała się pokonać również Al-Rayyan z Kataru i Praia Clube z Brazylii.

Ostatnie spotkanie, w czwartkowy wieczór, było koncertem polskiego zespołu. Rozbili Brazylijczyków 3:0, w drugim secie zwyciężając 25:9. Wygrana była o tyle ważna, że nie tylko przypieczętowała awans Warty do kolejnej rundy, ale też zapewniła jej rozstawienie z pierwszego miejsca w grupie A.

Aluron CMC Warta Zawiercie zachwyca w mistrzostwach świata. Trudny rywal w półfinale

Tym samym Warta wypełniła cel, jaki postawił przed nią prezes Kryspin Baran jeszcze przed początkiem turnieju w Belem.

Jak mamy szansę, korzystamy i próbujemy to wygrać. Oczywiście nie ma presji, jak to u nas, nie mamy wyznaczonego celu, poza tym honorowym, żeby wyjść z grupy

Pierwsze miejsce w grupie A pozwoliło uniknąć meczu z Sir Sicoma Monini Perugia już w półfinale. Zwycięzcy ostatniej edycji Ligi Mistrzów, którzy w finale pokonali wówczas Wartę, również zakończyli pierwszą fazę KMŚ z kompletem zwycięstw.

Na drugim miejscu w grupie B skończyła Osaka Bluteon. Japoński zespół błysnął w fazie grupowej, rozbijając w trzech setach Sadę Cruzeiro, czyli obrońców tytułu sprzed roku. Okazał się też tylko o włos słabszy od Perugii.

W meczu z włoską drużyną Osaka przegrała dopiero po tie-breaku. W dodatku rozgrywanym na przewagi, skończyło się wynikiem 21:23.

Siatkówka. Warta Zawiercie - Osaka Bluteon w sobotę

Japoński zespół wywalczył prawo gry w Klubowych Mistrzostwach Świata dzięki grze w azjatyckiej Lidze Mistrzów. W ostatnim sezonie zdobył w niej srebrny medal, przegrywając z Al-Rayyan.

W drużynie z Osaki występuje kilka gwiazd światowej siatkówki. Za rozegranie odpowiada znany m.in. z występów w PlusLidze mistrz olimpijski Antoine Brizard. W ofensywie szaleje Kubańczyk Miguel Lopez, do tego w drużynie jest kilku reprezentantów Japonii z Yujim Nishidą na czele.

W klubie z Osaki był też przez lata mocny polski akcent. Do 2024 r. klub funkcjonował pod nazwą Panasonic Panthers. Przez siedem sezonów występował w nich Michał Kubiak, były kapitan reprezentacji Polski.

Półfinały KMŚ zaplanowano na sobotę. Nie jest jeszcze znana godzina meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Osaka Bluteon. Drugą parę stworzą Perugia i Volei Renata. Mecze o medale w niedzielę.

Sebastian Świderski: Mistrzostwa świata bez Katowic - nie do pomyślenia. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Aaron Russell, przyjmujący Warty volleyballworld.com materiały prasowe

Kyle Ensing w barwach Aluron CMC Warty Zawiercie Marcin Golba AFP

Mateusz Bieniek, kapitan Aluronu Alex Marcinowski East News