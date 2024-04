To oni skorzystali na katastrofie ZAKS-y. Wiemy, kto zagra o medale w lidze siatkarzy

Olsztynianie w ostatnich tygodniach nie imponowali formą, ale na finiszu rozgrywek odnaleźli dobrą dyspozycję. W poprzedniej kolejce niespodziewanie ograli Projekt Warszawa i przed meczem ze Ślepskiem wiedzieli, że potrzebują punktu, by zabezpieczyć swoje miejsce w górnej ósemce. Wykonali zadanie z nawiązką , wygrywając za trzy punkty. Już na początku kolejki z gry o ósemkę wypisała się ZAKSA Kędzierzyn-Koźle , wygrana olsztynian zamknęła też drogę do strefy play-off PGE GiEK Skrze Bełchatów.

W szóstce Ślepska Malow na sobotnie spotkanie pozostał Maksim Buculjević , który w ostatnich spotkaniach w dobrym stylu zastępował Matiasa Sancheza . To z Serbem na rozegraniu zespół z Suwałk najpierw sensacyjnie pokonał Grupę Azoty ZAKS-ę Kędzierzyn-Koźle, a później PSG Stal Nysa . W drużynie z Olsztyna rozgrywał Joshua Tuaniga i to Indykpol AZS szybko zaczął budować przewagę.

PlusLiga. Indykpol AZS Olsztyn wykorzystał szansę i zagra o medale

Olsztynianie po wygraniu pierwszej partii byli już o jednego wygranego seta od zapewnienia sobie gry w ćwierćfinale PlusLigi. I drugą partię zaczęli od mocnego uderzenia. Przy zagrywkach Szymona Jakubiszaka objęli prowadzenie 4:0 . Z czasem jeszcze powiększyli przewagę, swoje dołożył do niej Mateusz Janikowski . Przyjmujący niedawno wyleczył kontuzję i w meczu z Projektem Warszawa w dobrym stylu wrócił do gry.

To nie mogło się już skończyć inaczej niż ich zwycięstwem. Ostatni punkt atakiem ze środka zdobył Cezary Sapiński . Olsztynianie wygrali 25:18 i osiągnęli cel - byli już pewni co najmniej ósmego miejsca na koniec fazy zasadniczej, a publiczność w Uranii mogła świętować.

Na trzecią partię Ślepsk wyszedł ze środkowym Joaquimem Gallego w podstawowym składzie. I to zespół z Suwałk osiągnął przewagę - po autowym ataku Janikowskiego prowadził 5:2. Straty gospodarzy zaczęły maleć dzięki skutecznym atakom ze środka , Ślepsk wygrywał już tylko 8:7. Po zablokowaniu ataku Bartosza Filipiaka był remis 10:10.

To mógł być przełomowy moment seta. W bloku błysnął Sapiński, kolejnym asem serwisowym drużynie pomógł Karlitzek. Kiedy jeszcze Alan zablokował atak Bartosza Firszta - na boisku przyjmujący pojawił się kilkanaście sekund wcześniej - Indykpol AZS prowadził już 16:12. Ale to nie był jeszcze koniec emocji. Goście dogonili Indykpol AZS, a po zagrywce Filipiaka wygrywali 19:18. Końcówka była emocjonująca, to suwalczanie wygrali ją 25:23.