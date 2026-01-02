To on zastąpi Michała Winiarskiego. Mistrz Polski przyjął ofertę
Wyrobił sobie markę w Polsce, a teraz przyjął ofertę z Niemiec. Massimo Botti, mistrz Polski z ostatniego sezonu z Bogdanką LUK Lublin, został następcą Michała Winiarskiego na stanowisku selekcjonera reprezentacji Niemiec. Pracę ma łączyć z prowadzeniem Asseco Resovii Rzeszów, z którą aktualnie walczy o triumf w trzech rozgrywkach. Niemcy postawili przed włoskim trenerem jasny cel.
Na ogłoszenie decyzji w sprawie nowego trenera reprezentacji Niemiec kibice siatkówki za Odrą czekali od listopada. Wówczas z niemiecką kadrą rozstał się Michał Winiarski. Polski trener, który na co dzień prowadzi Aluron CMC Warty Zawiercie, pożegnał się z drużyną po niezbyt udanych mistrzostwach świata, na których Niemcy nie wyszli z grupy.
Jak jednak podkreślał sam szkoleniowiec, a także niemiecka federacja, Winiarski zrezygnował z przyczyn osobistych. W piątek Niemcy ogłosili nazwisko jego następcy i znów postanowili szukać na polskim rynku.
Nazwisko następcy Michała Winiarskiego oficjalnie potwierdzone. Mistrz Polski przyjął ofertę
Nowym selekcjonerem został bowiem Massimo Botti, który na swoje nazwisko od trzech sezonów pracuje w polskiej PlusLidze. Włoski szkoleniowiec przez dwa lata prowadził Bogdankę LUK Lublin, z którą w ostatnim sezonie zdobył mistrzostwo Polski.
Latem przeniósł się do Asseco Resovii Rzeszów. Rywalizuje z drużyną w PlusLidze, Lidze Mistrzów - rzeszowianie otrzymali tzw. dziką kartę - i TAURON Pucharze Polski. W tych ostatnich rozgrywkach w tym tygodniu drużyna Bottiego awansowała do półfinału. W ćwierćfinale pokonała prowadzoną przez Winiarskiego Aluron CMC Wartę Zawiercie.
Niemiecka reprezentacja ma duży potencjał, ale jednocześnie stanowi ogromne wyzwanie. Mamy teraz trzy lata na ciągły rozwój i wydobycie z zawodników tego, co najlepsze. Najpierw musimy wypracować jasną tożsamość – z zawodnikami, którzy wierzą w ten projekt i są w pełni zaangażowani
Jasny cel przed Massimo Botti. Niemcy chcą powtórki sukcesu Winiarskiego
Niemcy zaznaczają, że Botti nie ma doświadczenia w pracy selekcjonera - przed przyjazdem do Polski pracował w klubach z Włoch. Nowy pracodawca stawia jednak przed włoskim szkoleniowcem jasny cel - awans na igrzyska w Los Angeles w 2028 r. Właśnie do 2028 r. ma obowiązywać kontrakt Bottiego.
"Chociaż Massimo jest jeszcze stosunkowo młodym trenerem, udowodnił już w różnych drużynach i krajach, że potrafi skutecznie prowadzić drużyny. Nie trenował jeszcze reprezentacji, ale właśnie to sprawia, że jego motywacja do odniesienia sukcesu z Niemcami jest tym większa" - przekonuje Christian Dunnes, dyrektor sportowy niemieckiej federacji.
Na poprzednich igrzyskach, w 2024 r. w Paryżu, Niemcy dotarli do ćwierćfinału. Odpadli po przegranej z Francją, późniejszym triumfatorem rozgrywek. Powrót na igrzyska był sukcesem Winiarskiego, bo w 2016 i 2021 r. Niemców na olimpijskich boiskach brakowało. Aktualnie ich reprezentacja zajmuje 11. miejsce w rankingu FIVB.