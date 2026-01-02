To on zastąpi Michała Winiarskiego. Mistrz Polski przyjął ofertę

Na ogłoszenie decyzji w sprawie nowego trenera reprezentacji Niemiec kibice siatkówki za Odrą czekali od listopada. Wówczas z niemiecką kadrą rozstał się Michał Winiarski. Polski trener, który na co dzień prowadzi Aluron CMC Warty Zawiercie, pożegnał się z drużyną po niezbyt udanych mistrzostwach świata, na których Niemcy nie wyszli z grupy.

Jak jednak podkreślał sam szkoleniowiec, a także niemiecka federacja, Winiarski zrezygnował z przyczyn osobistych. W piątek Niemcy ogłosili nazwisko jego następcy i znów postanowili szukać na polskim rynku.

Nazwisko następcy Michała Winiarskiego oficjalnie potwierdzone. Mistrz Polski przyjął ofertę

Nowym selekcjonerem został bowiem Massimo Botti, który na swoje nazwisko od trzech sezonów pracuje w polskiej PlusLidze. Włoski szkoleniowiec przez dwa lata prowadził Bogdankę LUK Lublin, z którą w ostatnim sezonie zdobył mistrzostwo Polski.

Latem przeniósł się do Asseco Resovii Rzeszów. Rywalizuje z drużyną w PlusLidze, Lidze Mistrzów - rzeszowianie otrzymali tzw. dziką kartę - i TAURON Pucharze Polski. W tych ostatnich rozgrywkach w tym tygodniu drużyna Bottiego awansowała do półfinału. W ćwierćfinale pokonała prowadzoną przez Winiarskiego Aluron CMC Wartę Zawiercie.

Niemiecka reprezentacja ma duży potencjał, ale jednocześnie stanowi ogromne wyzwanie. Mamy teraz trzy lata na ciągły rozwój i wydobycie z zawodników tego, co najlepsze. Najpierw musimy wypracować jasną tożsamość – z zawodnikami, którzy wierzą w ten projekt i są w pełni zaangażowani

Jasny cel przed Massimo Botti. Niemcy chcą powtórki sukcesu Winiarskiego

Niemcy zaznaczają, że Botti nie ma doświadczenia w pracy selekcjonera - przed przyjazdem do Polski pracował w klubach z Włoch. Nowy pracodawca stawia jednak przed włoskim szkoleniowcem jasny cel - awans na igrzyska w Los Angeles w 2028 r. Właśnie do 2028 r. ma obowiązywać kontrakt Bottiego.

"Chociaż Massimo jest jeszcze stosunkowo młodym trenerem, udowodnił już w różnych drużynach i krajach, że potrafi skutecznie prowadzić drużyny. Nie trenował jeszcze reprezentacji, ale właśnie to sprawia, że jego motywacja do odniesienia sukcesu z Niemcami jest tym większa" - przekonuje Christian Dunnes, dyrektor sportowy niemieckiej federacji.

Na poprzednich igrzyskach, w 2024 r. w Paryżu, Niemcy dotarli do ćwierćfinału. Odpadli po przegranej z Francją, późniejszym triumfatorem rozgrywek. Powrót na igrzyska był sukcesem Winiarskiego, bo w 2016 i 2021 r. Niemców na olimpijskich boiskach brakowało. Aktualnie ich reprezentacja zajmuje 11. miejsce w rankingu FIVB.

Massimo Botti z trofeum za mistrzostwo Polski, 10.05.2025 r. Michał Janek/REPORTER East News

Michał Winiarski nie jest już selekcjonerem reprezentacji Niemiec GEORG WENDTDPAdpa Picture-Alliance AFP

Massimo Botti w tym sezonie prowadzi Asseco Resovię Rzeszów CEV.eu materiały prasowe