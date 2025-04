To on może zastąpić Bartosza Kurka. Polski siatkarz rośnie u boku Wilfredo Leona

Powołanie do reprezentacji to marzenie każdego siatkarza, po to pracujemy. Super mieć możliwość w ogóle pojechać, zobaczyć, jak ta grupa funkcjonuje, jakie jest podejście trenerów. Nie mogę się doczekać. Na nic się nie nastawiam, mam nadzieję, że zaprezentuję się z dobrej strony. Ostatecznie decyzja należy do trenera. Dla mnie to będzie pierwszy raz, podchodzę do tego z chłodną głową, nie napalam się na nic

~ przekonuje Sasak.