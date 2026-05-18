To naprawdę koniec. Polska siatkarka podjęła ostateczną decyzję

Aleksandra Szczygłowska to postać doskonale znana fanom polskiej siatkówki. 28-letnia libero karierę seniorską rozpoczynała w klubie Budowlani Toruń, a następnie reprezentowała barwy takich zespołów jak Unia Opole i BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała. W 2021 roku reprezentantka Polski podpisała kontrakt z KS DevelopResem Rzeszów i błyskawicznie stała się jedną z kluczowych zawodniczek tego klubu. Z zespołem z Rzeszowa nasza siatkarka sięgała po najważniejsze trofea, w tym m.in. dwa krajowe puchary, dwa Superpuchary oraz mistrzostwo Polski.

Aleksandra Szczygłowska odchodzi z KS DevelopResu Rzeszów. Jest oficjalny komunikat klubu

Wraz z końcem rozgrywek Tauron Ligi z zespołem KS DevelopRes Rzeszów rozstało się kilka zawodniczek. Najpierw na koniec kariery zdecydowała się Laura Heyrman, a następnie poinformowano o odejściu z klubu Katarzyny Wenerskiej i Taylor Bannister. W poniedziałek stało się jasne, że w kolejnym sezonie w barwach "Rysic" nie zobaczymy także Aleksandry Szczygłowskiej. O zakończeniu współpracy poinformował klub.

"Pięć sezonów, setki obron i mnóstwo wspólnych emocji. Dziękujemy za walkę w każdym meczu, za charakter na boisku i atmosferę, którą wnosiłaś do szatni. Przez te pięć lat stałaś się ważną częścią historii naszego klubu. Dziękujemy za wszystko, Ryba!" - przekazano w oficjalnym komunikacie.

Rozwiń

Na ten moment nie wiadomo jeszcze, w jakim klubie zobaczymy Aleksandrę Szczygłowską w kolejnym sezonie. Bez wątpienia jednak występy w rzeszowskim klubie nasza siatkarka zapamięta na długo. W szczególności zważywszy na fakt, że to właśnie grając z barwach KS DevelopResu Rzeszów 28-latka zauważona została przez Stefano Lavariniego i dołączyła do reprezentacji Polski. Po raz pierwszy do kadry powołana została w 2022 roku i od tamtej pory regularnie występuje w biało-czerwonych barwach podczas ważnych międzynarodowych imprez.

Aleksandra Szczygłowska Foto Olimpik/Nur Photo AFP

Aleksandra Szczygłowska LUKASZ KALINOWSKI East News

Aleksandra Szczygłowska Piotr Matusewicz East News

Piotr Gruszka o Kamilu Semeniuku: Ograniczył swoją ambicję na rzecz zespołu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport