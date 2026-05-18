To naprawdę koniec. Polska siatkarka podjęła ostateczną decyzję
Aleksandra Szczygłowska po pięciu sezonach zdecydowała się zakończyć współpracę z KS DevelopResem Rzeszów. 28-letnia libero z zespołem z Rzeszowa sięgnęła po najważniejsze trofea w karierze, w tym m.in. mistrzostwo Polski. O odejściu reprezentantki Polski klub poinformował w oficjalnym oświadczeniu.
Aleksandra Szczygłowska to postać doskonale znana fanom polskiej siatkówki. 28-letnia libero karierę seniorską rozpoczynała w klubie Budowlani Toruń, a następnie reprezentowała barwy takich zespołów jak Unia Opole i BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała. W 2021 roku reprezentantka Polski podpisała kontrakt z KS DevelopResem Rzeszów i błyskawicznie stała się jedną z kluczowych zawodniczek tego klubu. Z zespołem z Rzeszowa nasza siatkarka sięgała po najważniejsze trofea, w tym m.in. dwa krajowe puchary, dwa Superpuchary oraz mistrzostwo Polski.
Wraz z końcem rozgrywek Tauron Ligi z zespołem KS DevelopRes Rzeszów rozstało się kilka zawodniczek. Najpierw na koniec kariery zdecydowała się Laura Heyrman, a następnie poinformowano o odejściu z klubu Katarzyny Wenerskiej i Taylor Bannister. W poniedziałek stało się jasne, że w kolejnym sezonie w barwach "Rysic" nie zobaczymy także Aleksandry Szczygłowskiej. O zakończeniu współpracy poinformował klub.
"Pięć sezonów, setki obron i mnóstwo wspólnych emocji. Dziękujemy za walkę w każdym meczu, za charakter na boisku i atmosferę, którą wnosiłaś do szatni. Przez te pięć lat stałaś się ważną częścią historii naszego klubu. Dziękujemy za wszystko, Ryba!" - przekazano w oficjalnym komunikacie.
Na ten moment nie wiadomo jeszcze, w jakim klubie zobaczymy Aleksandrę Szczygłowską w kolejnym sezonie. Bez wątpienia jednak występy w rzeszowskim klubie nasza siatkarka zapamięta na długo. W szczególności zważywszy na fakt, że to właśnie grając z barwach KS DevelopResu Rzeszów 28-latka zauważona została przez Stefano Lavariniego i dołączyła do reprezentacji Polski. Po raz pierwszy do kadry powołana została w 2022 roku i od tamtej pory regularnie występuje w biało-czerwonych barwach podczas ważnych międzynarodowych imprez.