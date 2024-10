To największy problem siatkówki, znów wrócił temat piłkarzy. "Nie wygramy"

Piękne chwile w ostatnich tygodniach przeżywali polscy miłośnicy siatkówki . Podopieczni Nikoli Grbicia zdobyli medal olimpijski, a ponadto plasują się na szczycie prestiżowego rankingu FIVB. W zupełnie innych nastrojach znajdują się natomiast gracze Michała Probierza. Im akurat bliżej do spadku z elitarnej dywizji Ligi Narodów niż awansu do czołowej ósemki na Starym Kontynencie. W związku z tym w przestrzeni wirtualnej nie kończy się dyskusja o wynagrodzeniach piłkarzy oraz popularności tejże dyscypliny nad Wisłą.

Głos w temacie w przeszłości zabierał już choćby Zbigniew Bartman. "Uważam, że to jest jak najbardziej naturalne, bo piłka nożna jest sportem globalnym. Jestem przekonany, że jest najważniejszym sportem na świecie, jeżeli chodzi o sporty zespołowe, więc nie ma co drażnić. Jako siatkarze nie możemy narzekać, bo w Polsce jest bardzo duże zainteresowanie siatkówką, zarówno mediów, jak i kibiców" - mówił na łamach TVP Sport po odpadnięciu Roberta Lewandowskiego i spółki z Euro 2024. Teraz dołączył do niego inny były reprezentant kraju, Krzysztof Gierczyński.