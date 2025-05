To nagroda dla polskiej drużyny za Ligę Mistrzów. Siatkarz wybuchnął śmiechem

Europa wciąż pozostaje wielką siłą w siatkarskim świecie, w końcu to dwa zespoły z Europy grały w finale ostatnich igrzysk olimpijskich oraz mistrzostw świata. Siatkówka mocno zyskuje jednak w Azji, co widać choćby po gospodarzach tegorocznych MŚ - mężczyźni będą rywalizować na Filipinach, a kobiety w Tajlandii .

Warta Zawiercie przed kolejną szansą. Ale od lat jest problem

To właśnie terminarz był jednym z powodów, dla których w ostatnich latach ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, a potem JSW Jastrzębski Węgiel rezygnowały z szansy na kolejny medal międzynarodowej imprezy . Napięty do granic możliwości kalendarz klubowy sprawiał, że polskim zespołom trudno było pogodzić ten występ z grą w PlusLidze, a także krajowym i europejskim pucharze.

W przyszłym sezonie, przynajmniej w teorii, wolnych terminów powinno być jednak więcej. PlusLiga zredukowała liczbę zespołów z 16 do 14 , co oznacza o cztery mecze mniej w fazie zasadniczej. A to właśnie na nią nakładał się w ostatnich latach rozgrywany w grudniu turniej.

Bez względu na to, czy Warta ostatecznie wystąpi w KMŚ, ten sezon pokazał, że stać ją na walkę z najlepszymi . Na to zwracał uwagę Bieniek, który przekonuje, że mimo porażki z Perugią jest w nim więcej dumy niż smutku.

"Jestem naprawdę dumny po tym meczu i po tym sezonie z mojego zespołu. Mimo problemów, jakie mieliśmy, za każdym razem walczyliśmy. Zostawiliśmy serce na boisku. Jestem mega dumny i wdzięczny. Graliśmy w każdym możliwym finale. Mam nadzieję, że kolejne będziemy wygrywać. Ale trzeba kilka finałów przegrać, żeby jakieś wygrać. Medal smakuje świetnie. Gdybyśmy przegrali 0:3, mniej by mi smakował, ale przez to, że pokazaliśmy taką determinację, na pewno zawiśnie w honorowym miejscu. To kolejny rok, w którym nasz klub robi progres. I pokazuje, że dołączył do ścisłego grona najlepszych drużyn w kraju" - nie ma wątpliwości wicemistrz olimpijski z Paryża.