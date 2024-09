Sokół & Hagric Mogilno sumiennie przygotowywał się do gry w TAURON Lidze. Przed debiutanckim spotkaniem odpowiednio zmodernizował halę, dostosowując ją do wymagań transmisji telewizyjnych. Przeprowadził też kilka transferów, z których najgłośniejszym było ściągnięcie do drużyny Zuzanny Efimienko-Młotkowskiej, byłej środkowej reprezentacji Polski . Na otwarcie sezonu w Mogilnie pofatygował się Sebastian Świderski , prezes PZPS.

TAURON Liga. Beniaminek z Mogilna rozgromiony w pierwszym meczu, Julita Piasecka bohaterką

- Duże spięcie, przeciwnik z najwyższej półki, więc bardzo ciężki. Żałuję trochę, że nie miałyśmy większej radości z tej gry, bo grając przeciwko takiemu przeciwnikowi, trzeba się cieszyć z małych akcji. (...) Chyba trochę zawiodłyśmy kibiców atmosferą na boisku. Nie podniosłyśmy tego, co tutaj się działo. To święto dla Mogilna i dla tego klubu. My też chciałybyśmy brać udział w tym święcie. Niestety nie do końca wzięłyśmy udział, ale mam nadzieję, że jeszcze w tym sezonie trochę osłodzimy to kibicom - ocenia występ Sokoła & Hagric Efimienko-Młotkowska.