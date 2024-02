To koniec. Medalistka mistrzostw Europy mówi "pas"

Paulina Maj-Edwart kończy karierę. Będzie kandydować na prezesa

- Tak, to prawda. To będzie mój ostatni sezon w karierze. Mam dużo pomysłów, chyba nawet za dużo w tym wszystkim. Największym jest pomysł kandydowania na prezesa Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej. Mam swoją wizję, wiem, jakie mamy problemy i co można zmienić. Jakbym miała moc sprawczą w tym temacie, to myślę, że mogłabym naprawdę dużo zrobić - powiedziała siatkarka w programie "7. Strefa" na antenie Polsatu Sport.