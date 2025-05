To koniec, chodzi o Aleksandra Śliwkę. Nadeszło oficjalne potwierdzenie

Kilka miesięcy później drużyna wicemistrza olimpijskiego wywalczyła mistrzostwo kraju , pokonując w finałowej rywalizacji JTEKT Stings. Jeszcze w trakcie sezonu zaczęły pojawiać się plotki, jakoby Śliwka rozglądał się za nowym klubem. Sam zainteresowany potwierdził to w kwietniu w programie "Siatkarskie Ligi".

"W Suntory Sunbirds na przyszły sezon nie zostanę. Nie przedłużę kontraktu i zagram w innym zagranicznym klubie" - zapowiadał. Tłumaczył również, że przeprowadzka do Japonii była dla niego cennym doświadczeniem.

Funkcjonowałem rok w zupełnie innym kraju, w zupełnie innej kulturze, z innym językiem oraz zachowaniami. To są rzeczy, które ukształtują mnie jako człowieka. Z tego właśnie powodu jestem szczęśliwy, że podjąłem taką decyzję i zebrałem się na odwagę

Aleksander Śliwka odchodzi z Suntory Sunbirds. Jest komunikat

Oficjalne potwierdzenie ws. Śliwki nadeszło w piątek 9 maja, kiedy to japoński klub na swojej stronie internetowej poinformował, że Polak nie przedłużył wygasającego 31 maja kontraktu. Mistrz świata wystąpi jeszcze w Klubowych Mistrzostwach Azji, a następnie opuści szeregi Suntory Sunbirds.

"Wykazał się siłą, szybkością i umiejętnościami światowej klasy, co w ogromnym stopniu przyczyniło się do naszego triumfu. Jego występy, zwłaszcza w półfinałach i finałach mistrzostw, wielokrotnie inspirowały drużynę, przyczyniając się do jej zwycięstwa w lidze" - czytamy w komunikacie.