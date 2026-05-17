To działo się za zamkniętymi drzwiami. Prawda o kontuzji Leona wyszła na jaw

Sezon 2025/2026 PlusLigi przeszedł już do historii. Po raz drugi z rzędu w finale zagrała Bogdanka LUK Lublin, ale nie obroniła złotego medalu. Podopieczni Stephana Antigi w rywalizacji do trzech zwycięstw prowadzili już 2:1 i czwarty mecz mieli na własnym parkiecie.

Wówczas do ataku zerwała się jednak drużyna Aluronu CMC Warty Zawiercie. Siatkarze Michała Winiarskiego w Lublinie wygrali 3:1 i doprowadzili do decydującego, piątego starcia. Mecz lepiej rozpoczęli Lublinianie, którzy w pierwszej partii rozgromili gospodarzy do 15. Kubeł zimnej wody podziałał jednak na miejscowych, którzy wygrali trzy kolejne sety i zdobyli upragnione mistrzostwo kraju.

Tym samym Wilfredo Leon i jego koledzy musieli zadowolić się srebrem. Dla ustępujących mistrzów Polski i tak był to jednak sukces, biorąc pod uwagę problemy zdrowotne, z jakimi zmagali się kluczowi siatkarze tej drużyny w całym sezonie. Kłopoty nie ominęły między innymi największej gwiazdy drużyny Wilfredo Leona.

Treningi inny niż zwykle dla Leona. "Mogło być znacznie gorzej"

Wicemistrz olimpijski zmagał się z urazem dłoni. Co prawda obyło się bez operacji, ale kontuzja była bardzo poważna. Leon, co ujawnił w wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego Onet" Stephane Antiga, nie mógł w stu procentach trenować. Szkoleniowiec i koledzy z zespołu musieli się sporo "nagimnastykować" podczas zajęć, by nie uszkodzić bardziej dłoni przyjmującemu.

- Mogło być znacznie gorzej. Bywało tak, że na treningach atakował, ale nie blokował albo przyjmował, ale nie bronił. W trakcie akcji musieliśmy robić zmiany, żeby uważać na jego dłoń - powiedział dla "Przeglądu Sportowego Onet" Antiga, odsłaniając kulisy problemów Leona.

Doświadczony przyjmujący, jedna z największych gwiazd polskiej i światowej siatkówki, otrzymał od trenera Nikoli Grbicia miesiąc wolnego. Ten czas ma pozwolić Leonowi w stu procentach wyzdrowieć, odpocząć, by później dwukrotny triumfator Ligi Narodów pomógł reprezentacji Polski w mistrzostwach Europy.

Wilfredo Leon Piotr Matusewicz East News

Wilfredo Leon w barwach Bogdanki LUK Lublin Piotr Matusewicz East News

Trener Bogdanki LUK Lublin Stephane Antiga fot. Justyna Matjas / PLS materiały prasowe

