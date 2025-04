To dlatego Fabian Drzyzga opuścił Polskę. Siatkarz odsłania kulisy decyzji

Fabian Drzyzga w przeszłości występował już w zagranicznych klubach - Olympiakosie Pireus z Grecji i Lokomotiwie Nowosybirsk z Rosji. Na trzeci zagraniczny wyjazd zdecydował się po czterech latach spędzonych w Asseco Resovii, gdzie był kapitanem drużyny. Przed startem obecnego sezonu wylądował w Stambule.

Rozgrywający przyznaje, że w ostatnim roku swojego pobytu w Rzeszowie nie porozumiał się z klubem co do dalszej współpracy. To właśnie wtedy podjął decyzję, by wyjechać za granicę, o czym opowiedział w rozmowie z Natalią Perlińską na kanale "Siatkarskie Ligi" na platformie YouTube. Reklama

W sezonie, w którym kończyłem przygodę z Resovią, za dużo ofert nie miałem. W Resovii się nie dogadaliśmy, były inne plany, i to jest ok. Potem była jedna, dwie oferty z Polski, gdzie nie chciałem iść. Zdecydowaliśmy z żoną, że chyba będzie dobrze, jeśli bym wyjechał za granicę ~ przyznaje Drzyzga.

I właśnie wtedy odezwało się do niego Fenerbahce. Dyrektorem sportowym klubu ze Stambułu jest Polak Dariusz Stanicki. Po rozmowie z nim Drzyzga zdecydował się na wyjazd nad Bosfor.

"Nie jest to finansowa oferta mojego życia, to nie jest dla pieniędzy. Ale to jest liga, która jest bardzo atrakcyjna pod wieloma względami. Turcja ma swoje etapy. Kiedyś grali tu wielcy zawodnicy, potem miała chyba delikatny kryzys finansowy, jako cały kraj. A teraz wracają na szczyt. Zapowiada się, że w kolejnym sezonie gwiazd będzie dość dużo" - mówi Drzyzga.

Siatkówka. Fabian Drzyzga porównuje Turcję i Polskę. "Nigdzie nie ma tak wyrównanego poziomu"

Jednym z największych nazwisk łączonych z Turcją jest Tomasz Fornal, który ma w przyszłym sezonie występować w Ziraacie Bankasi Ankara . Już w tym roku w tej drużynie grają m.in. Amerykanin Matthew Anderson i Francuz Trevor Clevenot. W Halkbanku Ankara, który zakwalifikował się do Final Four Ligi Mistrzów kosztem PGE Projektu Warszawa, występuje zaś reprezentujący Brazylię Joandy Leal.

W Fenerbahce z Drzyzgą od stycznia gra Earvin Ngapeth, MVP ostatnich igrzysk olimpijskich. Francuz podpisał kontrakt do końca następnego sezonu i powinien nadal występować w drużynie z polskim rozgrywającym. Ten bowiem nigdzie się z Turcji nie wybiera. Reklama

"To chyba nie jest tajemnica. Zostaję w Turcji na kolejny sezon. Zostaję jeszcze rok za granicą. (...) Ja nie zamykam swojej drogi ani za granicę, ani do Polski. Jestem otwarty na wszystko, nigdzie sobie mostów raczej nie spaliłem. Ale co przyniesie przyszłość... Dwa miesiące to długi okres, ciężko coś przewidzieć" - zaznacza Drzyzga.

Dwukrotny mistrz świata w tym sezonie mierzył się z Asseco Resovią w ćwierćfinale Pucharu CEV, ale musiał uznać wyższość byłego zespołu . Jego klub wywalczył już za to Puchar Turcji. Jego zespół awansował też do półfinału Efeler Ligi, gdzie będzie rywalizować z Galatasaray. Po niemal całym sezonie w Turcji Drzyzga pokusił się na porównanie tamtejszej ligi z PlusLigą. Wypada zdecydowanie na korzyść rozgrywek nad Wisłą.

Liga polska jako całokształt, od pierwszego do ostatniego zespołu, na pewno jest dużo mocniejsza od ligi tureckiej. Ale myślę, że liga polska od pierwszego do szesnastego zespołu jest najlepsza na całym świecie. Nigdzie nie ma tak wyrównanego poziomu. Jeśli zaczniemy rozbijać na pojedyncze zespoły, to Halkbank czy Ziraat mają bardzo duży potencjał ~ podkreśla siatkarz.

Pierwszy mecz półfinałowy w Efeler Ligi Fenerbahce z Drzyzgą w składzie rozegra 13 kwietnia. W drugim półfinale Ziraat rywalizuje z Arkassporem.

Reklama Fabian Drzyzga: Poziom siatkarski po stronie Resovii jest dużo większy. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Fabian Drzyzga w kadrze przez lata grał w kadrze z Bartoszem Kurkiem / KAROLINA MISZTAL/REPORTER / Reporter

Fabian Drzyzga po czterech latach opuścił Asseco Resovię / Mateusz Birecki/REPORTER / East News