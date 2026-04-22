To byłby hit w polskiej siatkówce. Kubiak z jasną deklaracją, "nie wykluczam"

Michał Kubiak swoim style bycia - zarówno na boisku, jak i poza nim sprawił, że wiele osób go ceniło i ceni nadal, jednak nie brakowało także tych, którym nie po drodze z byłym już kapitanem Biało-czerwonych. O swojej karierze, życiu za granicą oraz planach na przyszłość, Kubiak miał okazję powiedzieć nieco więcej w podkaście "W cieniu sportu". W pewnym momencie Łukasz Kadziewicz poruszył temat ewentualnego objęcia Polskiego Związku Piłki Siatkowej. W 2029 roku ze stanowiska ustąpi bowiem obecny prezes, Sebastian Świderski.

Pierowotnie Kubiak był dość zachowawczy w rzucaniu ewentualnej deklaracji, co jednak zmieniło się z czasem. Bez dwóch zdań to byłby prawdziwy hit w polskiej siatkówce.

- "Świder" teraz robi drugą kadencję i więcej być nie może, więc siłą rzeczy ktoś go będzie musiał zastąpić. Czy ja siebie widzę? Nie wiem, naprawdę. Bo powiedzenie sobie "ja siebie tam widzę", to jest jedno. Ale żeby tam się znaleźć, to musi się tyle czynników złożyć do kupy, że nie wiem, czy jest w ogóle sens rozpatrywania tego w kategoriach, czy ja mógłbym tam być, czy nie - zaczął dość wymijająco były kapitan reprezentacji Polski.

Łukasz Kadziewicz na tym jednak nie poprzestał i stworzył scenariusz, w którym Kubiak zostałby wybrany na twarz projektu przez liczną grupę działaczy Polskiego Związku Piłki Siatkowej. W tej sytuacji były siatkarz nie zaprzeczył, że mógłby zostać kolejnym prezesem, a wręcz przeciwnie.

- Ja nie wykluczam takiej możliwości i nie wiem, czy taka możliwość by się w ogóle nadarzyła. Jeżeli tak, to ja bardzo chętnie bym tę możliwość rozważył, bo widzę pole do manewru u nas w związku, w lidze... Można byłoby wiele rzeczy ciekawych [zrobić - przyp. red.] i uważam, że ten potencjał nasz w tym sporcie jest nie do końca wykorzystany - dodał.

Do kolejnych wyborów na stanowisko prezesa PZPS pozostały jeszcze 3 lata, w czasie których dużo się może zmienić, jednak ewentulna kandydatura Michała Kubiaka już teraz może odbić się w środowisku głośnym echem.

