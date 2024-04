To brzmiało absurdalnie. A jednak, Polacy pokazali, że można

60 tysięcy kibiców na meczu siatkówki

Całe mistrzostwa były organizacyjnym sukcesem, ale zwłaszcza mecz otwarcia - z 60 tysiącami kibiców na trybunach - odbił się szerokim echem na świecie. - Nie mogliśmy wymarzyć sobie lepszego otwarcia mistrzostw świata. Zobaczyliśmy wszystko to, co w siatkówce najpiękniejsze. Mecz na Stadionie Narodowym to absolutnie niesamowite doświadczenie. Zgromadzić tylu fanów wokoło boiska do siatkówki to absolutnie niewyobrażalne przeżycie. To idealne miejsce do rozgrywania takich meczów. Jestem zachwycony - mówił wówczas Richard Baker, dyrektor departamentu prasowego FIVB.