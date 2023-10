To będzie wielki powrót Vitala Heynena? Może porzucić Niemcy

Najwięcej zamieszania było jednak w czasie zamykającego sezon turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich. Trafili do trudnej grupy, ich rywalami byli m.in. Brazylijczycy, Włosi i Niemcy, którzy sensacyjnie wywalczyli przepustki do Paryża . Problem w tym, że w stawce ośmiu zespołów Iran zajął dopiero siódme miejsce, wygrywając zaledwie jedno spotkanie.

Vital Heynen wśród kandydatów na selekcjonera Iranu. Ma pięciu rywali

Iran zaangażuje byłego kapitana kadry? Heynen ma wsparcie kibiców

Od 2022 r. prowadzi żeńską kadrę Niemiec. W tym sezonie doprowadził ją do historycznego awansu do czołowej ósemki Ligi Narodów, w ćwierćfinale jego zespół przegrał jednak z Polską. Niemki nie zakwalifikowały się też na igrzyska olimpijskie - rywalizowały w turnieju w Łodzi, m.in. z "Biało-Czerwonymi". W rankingu FIVB zajmują 12. miejsce i ich szanse na bilety do Paryża są niewielkie. Kobiety Heynen trenuje też na co dzień w klubie, prowadzi Nilufer Belediyespor w lidze tureckiej.