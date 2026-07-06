Reprezentacja Polski pierwszy turniej fazy zasadniczej Ligi Narodów zakończyła z dwoma zwycięstwami i dwoma porażkami na koncie, szansa na podreperowanie tego dorobku nadeszła w Gliwicach, gdzie "Biało-Czerwoni" rozegrali kolejne mecze. Okazję wykorzystali, najpierw po tie-breakach pokonali Belgów i Turków, w trzeciej kolejce spotkań pokonali 3:1 Niemców. A w ostatnim starciu stoczyli emocjonujący bój z Argentyńczykami.

Pierwszy set w rozgrywanym 28 czerwca spotkaniu padł łupem Argentyńczyków, którzy wygrali 50:48. Był to najdłuższy set w historii Ligi Narodów, trwał aż 59 minut.

"Nie mam na to słów. Przegraliśmy, ale trudno: walka była, każdy to widział. Ale nikt z nas w trakcie nie myślał o tym, że to historyczny set. Po prostu bardzo chcieliśmy walczyć o każdą kolejną piłkę. W pewnym momencie mieliśmy to już po naszej stronie, ale jakoś nie poszło" - komentował później w rozmowie z dziennikarzami Wilfredo Leon.

Jakub Popiwczak z kolei zwrócił uwagę na to, że żaden z kadrowiczów jeszcze nigdy nie rozegrał tak długiego seta.

To było coś wyjątkowego, prowadzenie tyle razy przechodziło to na jedną, to na drugą stronę, przeciągaliśmy linę. Niesamowity set, myślę, że długo będziemy go wspominać

Argentyńczycy znowu rozegrali siatkarski thriller. I przegrali

Podopieczni Nikoli Grbicia wyciągnęli wnioski z pierwszej partii, trzy kolejne sety padły ich łupem, dzięki czemu Polacy odnotowali komplet zwycięstw. Co stawia ich w dobrej sytuacji przed ostatnim turniejem fazy zasadniczej, jaki nasi reprezentanci zainaugurują 15 lipca w Chicago.

Argentyńczycy z kolei tego samego dnia rozpoczną ostatni turniej, drużyna z Ameryki Południowej będzie rywalizowała w Osace. Również w Japonii wystąpią Włosi, starcie obu ekip zaplanowano na 18 lipca.

Trzynaście dni wcześniej Włosi i Argentyńczycy rozegrali mecz towarzyski, ponownie doszło do siatkarskiego thrillera, bowiem pierwszy set był długi i grany na końcówki. "Albicelestes" nie udało się jednak doprowadzić do powtórki scenariusza z Gliwic, tym razem partię na swoim koncie zapisali ich rywale, którzy wygrali 36:34. Aktualni mistrzowie świata kolejną partię przegrali, w dwóch następnych byli górą. Tym samym w sparingu rozgrywanym we Włoszech triumfowali 3:1 (36:34, 22:25, 25:19, 25:22).





Ryzykowna obrona Jakuba Popiwczaka w mecze z Argentyną. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport