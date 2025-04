Po pierwsze, klub miał w perspektywie ważne mecze play-offów, co budziło pytania o to, czy jest to dobry moment na zmianę szkoleniowca. Po drugie, Bartman nie miał żadnego doświadczenia trenerskiego . Kontrowersje budził też fakt, że w "Łódzkich Wiewiórach" na co dzień występuje jego partnerka, Zuzanna Górecka.

Zbigniew Bartman nie zawiódł. Prezes ŁKS-u: "Misja okazała się udana"

"Rozmawialiśmy dwa tygodnie temu i podtrzymuję to, co mówiłem wtedy. Postępujemy metodą małych kroczków. Kiedy jechaliśmy do Mielca na drugi mecz ćwierćfinałowy nie myślałem o tym, co będzie, jak znajdziemy się w półfinale. I tak samo teraz podczas spotkań z Budowlanymi, nie zastanawiałem się nad awansem do finału. Skupiam się na tym, co czeka nas w najbliższej przyszłości. Teraz też nie będę składał żadnych deklaracji, czas na kolejną przeszkodę, czyli pierwszy mecz finałowy i tylko to mnie interesuje" - podkreślił były siatkarz.