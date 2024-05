Telewizja Polsat pokaże wszystkie 208 meczów siatkarskiej Ligi Narodów 2024

W czasie tegorocznego sezonu siatkarskiej Ligi Narodów rozegranych zostanie 208 spotkań z czego połowa to mecze pań, a drugie tyle to starcia z udziałem mężczyzn. Faza zasadnicza potrwa miesiąc, a najlepsze reprezentacje odwiedzą w tym czasie cztery kontynenty: Amerykę Południową, Amerykę Północną, Europę oraz Azję, zarówno kontynentalną, jak i Japonię. Niezależnie od tego, gdzie siatkarskie gwiazdy będą czarowały publiczność swoją grą, polscy fani będą w samym sercu akcji dzięki transmisjom w kanałach sportowych Polsatu. Dodatkowo niektóre mecze polskich reprezentacji będą także transmitowane w Polsacie głównym oraz TV 4. Tegoroczna siatkarska Liga Narodów to poligon doświadczalny przed igrzyskami olimpijskimi w Paryżu, pierwszymi od 16 lat, na których zagrają obydwie nasze reprezentacje. Widzowie Telewizji Polsat mogą więc na własne oczy śledzić przygotowania Biało-Czerwonych do walki o olimpijskie medale.

