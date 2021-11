Tauron Liga: Zaczęła się trenerska karuzela

Energa MKS Kalisz od kilku lat kończy zmagania w środku stawki. W obecnym sezonie sytuacja miała ulec zmianie, a MKS chciał powalczyć o coś więcej. Szło jednak jak po grudzie. Z tego powodu w czwartek trener Jacek Pasiński grał o swoją posadę. Cudu jednak nie było. E.LECLERC MOYA Radomka Radom pokonała gospodynie 3:1. Pasiński stracił przez to pracę, zostawiając zespół na ósmym miejscu w tabeli. Kaliszanki mają na razie 8 punktów na koncie i tylko 2 wygrane mecze.

W jeszcze gorszym położeniu znajduje się Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz. Piotr Matela długo miał kredyt zaufania, bo to on dwa lata z rzędu doprowadził "Pałacanki" do szóstego miejsca w tabeli. Ostatni sezon był już słabszy, a obecny zaczął się fatalnie. Wydawało się, że bydgoszczanki zdołają się odbić w Świeciu. Miejscowy Joker zdobył jednak komplet punktów, przez co uciekł z miejsca zagrożonego spadkiem. Na nie trafił Pałac, dlatego zarząd postanowił zrezygnować z usług Mateli.

Po drugiej stronie znajduje się Developres BELLA DOLINA Rzeszów. Wicemistrzynie Polski wyjazdowym zwycięstwem nad Grot Budowlanymi Łódź utrzymały swoją serię zwycięstw i wciąż zachowują status niepokonanych. Godny uwagi występ w ekipie wygranych zaliczyła Anna Stencel. Środkowa skończyła 70 procent ataków (7/10), a także zanotowała aż 6 punktowych bloków. Po drugiej stronie siatki ciężar gry na swoje barki wzięła Ana Cleger, zdobywając aż 26 punktów.

Pozostałe faworytki też nie zawiodły. Grupa Azoty Chemik Police w trzech setach rozprawił się z #VolleyWrocław. ŁKS Commercecon Łódź pokonał na wyjeździe UNI Opole. Świetne spotkanie rozegrała Kamila Witkowska. 12 na 15 skończonych ataków oraz 4 punktowe bloki wystarczyły, by otrzymała ona statuetkę MVP. Ponadto cenne zwycięstwo zdobyła IŁ Capital Legionovia Legionowo, która pewnie uporała się z BKS-em BOSTIK Bielsko-Biała.

Wyniki:

Czwartek:

Energa MKS Kalisz - E.LECLERC MOYA Radomka Radom 1:3 (12:25, 26:28, 25:28, 19:25)

Piątek:

Grupa Azoty Chemik Police - #VolleyWrocław 3:0 (25:12, 25:22, 25:21)

Sobota:

UNI Opole - ŁKS Commercecon Łódź 1:3 (27:25, 12:25, 25:27, 21:25)

IŁ Capital Legionovia Legionowo - BKS BOSTIK Bielsko-Biała 3:0 (25:21, 25:23, 25:22)

Niedziela:

Grot Budowlani Łódź - Developres BELLA DOLINA Rzeszów 2:3 (22:25. 25:19, 19:25, 25:21, 10:15)

Poniedziałek:

Joker Świecie - Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz 3:1 (17:25, 25:23, 25:17, 25:17)