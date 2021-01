Tauron Liga. Weronika Centka w Grocie Budowlanych Łódź

Powoływana do reprezentacji Polski siatkarek Weronika Centka przeniosła się z Energi MKS Kalisz do Grot Budowlanych Łódź. 20-letnia zawodniczka w zajmującym czwarte miejsce w tabeli ekstraklasy zespole wzmocni rywalizację na środku bloku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. TAURON Liga. Joker Świecie – DPD Legionovia Legionowo 0-3. Skrót meczu (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Centka uważana jest za jedną z najbardziej perspektywicznych polskich siatkarek występujących na pozycji środkowej. Mierząca 192 cm reprezentantka kraju wyróżnia się m.in. warunkami fizycznymi (jej zasięg z wyskoku do ataku wynosi 321 cm) oraz skutecznością. Była jedną z liderek kaliskiej drużyny i w tym sezonie ekstraklasy trzykrotnie odbierała statutkę MVP dla najlepszej zawodniczki meczu.

Reklama

"Weronika to młoda, perspektywiczna środkowa, która ma już za sobą pierwsze powołanie do seniorskiej reprezentacji Polski. Zależało nam, żeby dołączyła do naszego zespołu jako kolejna zawodniczka pokolenia "młodej Polski"" - zaznaczył prezes klubu z Łodzi Marcin Chudzik.

Dla pochodzącej z Bełchatowa Centki to powrót do Budowlanych, w których występowała w zespole juniorek. Od 2019 roku była siatkarką Energi MKS Kalisz. Z reprezentacją Polski juniorek zdobyła brązowy medal mistrzostw Europy w Albanii, a na mistrzostwach świata U-20 w Meksyku wywalczyła z zespołem piąte miejsce.

20-latka w łódzkiej drużynie może zadebiutować w środowym meczu 1/8 finału Pucharu Polski, w którym Grot Budowlani podejmą Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz.

Bartłomiej Pawlak

Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie.



Sprawdź!



Zdjęcie Weronika Centka i Zuzanna Górecka / Łukasz Szeląg / East News