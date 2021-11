Tauron Liga. Radomka znów poległa. Zapracowany MKS i ŁKS

Radomka to niewątpliwie jeden z faworytów do medalu. Początek rozgrywek drużyna miała świetny, wygrywając trzy mecze z rzędu. Później przydarzyła się porażka z UNI Opole, ale podopieczne Riccardo Marchesiego szybko wróciły na szlak zwycięstw. W piątek nieoczekiwanie odniosły one drugą przegraną. Tym razem za mocna okazała się IŁ Capital Legionovia Legionwo. Gospodynie nie oddały faworytkom nawet seta. Najlepszą zawodniczką meczu uznano libero - Izabelę Lemańczyk, która przyjmowała na poziomie 65 procent.

Sporo pracy wykonały siatkarki ŁKS-u i MKS-u. W środę obie drużyny spotkały się na parkiecie w zaległym meczu 1. kolejki. Łodzianki zrobiły, co do nich należało, wygrywając w trzech odsłonach. Drużyna z Łodzi nie miały tylko powodów do radości. Zawodniczki Michala Maska przegrały w poniedziałek z #VolleyWrocław, odnosząc już trzecią porażkę w sezonie. Kaliszanki miały jeszcze gorzej, bo w sobotę pokonał je drugi zespół z Łodzi - Grot Budowlani.

Swoje zrobiły siatkarki Grupy Azoty Chemika Police i Developresu BELLA DOLINA Rzeszów. Policzanki bez problemu pokonały Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz. Wicemistrzynie natomiast na wyjeździe okazały się wyraźnie lepsze od Jokera Świecie. Zespoły z województwa kujawsko-pomorskiego mają nad czym myśleć. Aktualnie ich sytuacja w tabeli jest nieciekawa. Pałac i Joker wygrały tylko po jednym meczu.

Wciąż nie przestaje zaskakiwać UNI Opole. Beniaminek nie stracił animuszu po porażce w Kaliszu i szybko wrócił na szlak zwycięstw, ogrywając BKS BOSTIK Bielsko-Biała. Liderką Uni była Kinga Stronias, która zdobyła 17 punktów. Dzięki tej wygranej zespół z Opola pozostał na czwartym miejscu w tabeli.

Wyniki:

Środa:

Energa MKS Kalisz - ŁKS Commercecon Łódź 0:3 (18:25, 21:25, 22:25)

Piątek:

IŁ Capital Legionovia Legionowo - E. LECLERC MOYA Radomka Radom 3:0 (25:22, 28:26, 25:17)

Sobota:

Joker Świecie - Developres BELLA DOLINA Rzeszów 0:3 (19:25, 24:26, 18:25)

UNI Opole - BKS BOSTIK Bielsko-Biała 3:1 (25:23, 14:25, 25:17, 25:22)

Grot Budowlani Łódź - Energa MKS Kalisz 3:0 (25:22, 25:22, 25:21)

Niedziela:

Grupa Azoty Chemik Police - Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz 3:0 (25:17, 25:20, 25:21)

Poniedziałek:

#VolleyWrocław - ŁKS Commercecon Łódź 3:1 (20:25, 25:23, 25:17, 25:22)