Tauron Liga: Pierwsza porażka Developresu! W derbach lepszy ŁKS

Derby Łodzi to mecz, który zawsze elektryzuje fanów żeńskiej siatkówki. Obie ekipy co roku walczą o najwyższe trofea, co tylko podkręca rywalizację. Przed spotkaniem nieznacznie lepiej radził sobie ŁKS i to on przystąpił do starcia jako nieznaczny faworyt. Grot Budowlani postawili twarde warunki, prowadząc 2:1. Gospodynie odwróciły wynik, okazując się lepsze w tie-breaku. Najlepszą zawodniczką pojedynku uznano Weronikę Sobiczewską. Atakująca zaczęła starcie w kwadracie dla rezerwowych, ale szybko pojawiła się na placu gry, zdobywając 18 punktów, przy 52-procentowej skuteczności w ataku.

Do dużej niespodzianki doszło w Rzeszowie. Wydawało się, że Developres bez większych problemów pokona IŁ Capital Legionovię Legionowo. Przyjezdne weszły jednak na wysoki poziom, a każda kolejna odsłona udowadniała, że tego dnia trafiły na siebie równorzędne rywalki. Finalnie lepsze okazały się zawodniczki z Legionowa. Rzeszowianki jako ostatnie straciły zatem status niepokonanych.

To nie wszystko, gdyż porażka sprawiła, że nowym liderem Tauron Ligi został Grupa Azoty Chemik Police. Mistrzynie Polski straciły tylko jednego seta w starciu z Energą MKS Kalisz. Gospodyniom nie pomogła niedawna zmiana trenera. MKS musi obecnie uważać, bo na ten moment drużyna czuje oddech zespołów znajdujących się niżej w tabeli.

Szczególnie mowa tu Polskie Przetwory Pałacu Bydgoszcz. W tym klubie roszada na stanowisku trenera akurat poskutkowała, choć po dwóch pierwszych setach UNI Opole mogło już myśleć o wygranej. Bydgoszczanki przechyliły jednak szalę zwycięstwa na swoją stronę. To dopiero drugie zwycięstwo Pałacu w sezonie. Zespół zdobył cenne punkty, gdyż przestał on być czerwoną latarnią ligi. Na tę pozycję spadł Joker Świecie po przegranej z #Volley Wrocław.

Wyniki:

Czwartek:

Energa MKS Kalisz - Grupa Azoty Chemik Police 1:3 (22:25, 17:25, 25:19, 17:25)

Piątek:

Developres BELLA DOLINA Rzeszów - IŁ Capital Legionovia Legionowo 2:3 (25:23, 25:27, 25:23, 19:25, 13:15)

E.LECLERC MOYA Radomka Radom - BKS BOSTIK Bielsko-Biała 2:3 (25:22, 20:25, 25:14, 22:25, 10:15)

Sobota:

#VolleyWrocław - Joker Świecie 3:0 (25:23, 25:16, 25:18)

Niedziela:

ŁKS Commercecon Łódź - Grot Budowlani Łódź 3:2 (25:20, 25:27, 21:25, 25:11, 15:13)

Poniedziałek:

Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz - UNI Opole 3:2 (19:25, 23:25, 25:22, 25:12, 15:10)