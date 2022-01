Tauron Liga: Pewne wygrane faworytek, Radomka pokonała ważnego rywala

Nie wszystkie pojedynki 16. kolejki Tauron Ligi doszły do skutku. Na inny termin, jeszcze bliżej nieokreślony, przełożono mecze Joker Świecie - BKS BOSTIK Bielsko-Biała oraz Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz - ŁKS Commercecon Łódź. Powodem takiego obrotu sprawy są zakażenia koronawirusem w zespołach Pałacu i BKS-u.



Najciekawszym meczem kolejki wydawało się starcie Budowlanych z Radomką. Obie ekipy są w grze o trzecie miejsce w tabeli po rundzie zasadniczej. Ani jedne, ani drugie nie mogą zatem tracić punktów, gdyż na tym etapie jest to bardzo kosztowne. W sobotę to siatkarki z Radomia miały więcej powodów do radości. Łodzianki dobrze otworzyły mecz, ale potem nie zgarnęły na swoje konto żadnej odsłony. Przyjezdne do zwycięstwa poprowadziła Natalia Murek, zdobywając 22 punkty.

Faworyci Tauron Ligi zrobili swoje

Swoich kibiców nie zawiodły główne faworytki - Grupa Azoty Chemik Police oraz Developres BELLA DOLINA Rzeszów. Mistrzynie i wicemistrzynie Polski gładko wygrały swoje pojedynki. Chemik nie dał szans IŁ Capital Legionovii Legionowo, która w tym meczu kompletnie nie potrafiła zareagować na dobrą grę rywalek. Developres natomiast zdominował #Volley Wrocław.

W poniedziałek triumf zaliczył Energa MKS Kalisz. Kaliszanki po tie-breaku pokonały UNI Opole, choć beniaminek prowadził już 2:1. Dzięki temu MKS na dobre wszedł do walki o play-off, tracąc do BKS-u dwa punkty.



Wyniki:

Piątek:

#VolleyWrocław - Developres BELLA DOLINA Rzeszów 0:3 (17:25, 16:25, 22:25)



Sobota:

Grot Budowlani Łódź - E.LECLERC MOYA Radomka Radom 1:3 (25:23, 23:25, 23:25, 19:25)



Niedziela:

Grupa Azoty Chemik Police - IŁ Capital Legionovia Legionowo 3:0 (25:16, 25:19, 25:18)



Poniedziałek:

UNI Opole - Energa MKS Kalisz 2:3 (25:20, 17:25, 25:14, 20:25, 8:15)



Tabela Tauron Ligi (w nawiasie liczba rozegranych spotkań):

1. Developres BELLA DOLINA Rzeszów - 41 punktów (16)

2. Grupa Azoty Chemik Police - 38 punktów (16)

3. IŁ Capital Legionovia Legionowo - 31 punktów (16)

6. E.LECLERC MOYA Radomka Radom - 29 punktów (16)

4. ŁKS Commercecon Łódź - 28 punktów (15)

5. Grot Budowlani Łódź - 28 punktów (16)

7. UNI Opole - 21 punktów (16)

8. BKS BOSTIK Bielsko-Biała - 19 punktów (15)

9. Energa MKS Kalisz - 17 punktów (15)

10. #VolleyWrocław - 12 punktów (15)

11. Przetwory Pałac Bydgoszcz - 9 punktów (15)

12. Joker Świecie - 6 punktów (15)