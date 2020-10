Czterech setów potrzebowały siatkarki Developresu SkyRes Rzeszów, aby w środowy wieczór potwierdzić wyższość nad DPD Legionovią Legionowo i zdobyć piąte zwycięstwo w sezonie. Najlepszą zawodniczką spotkania została wybrana Alexandra Lazić.

Po kilku dniach oba zespoły spotkały się ponownie, tym razem na terenie Legionowa. W pierwszym meczu rzeszowianki bez większych problemów zwyciężyły z ekipą Alessandro Chiappiniego w trzech setach. W meczu rewanżowym Legionovia postawiła znacznie trudniejsze warunki.

Już na początku pierwszej partii gospodynie pokazały, że w swojej hali potrafią być niebezpieczne (5:2). W ataku bardzo dobrze radziła sobie Julie Oliveira Souza, która zakończyła seta na ponad 60% skuteczności. Legionovia cały czas utrzymywała przewagę punktową, a zespół z Podkarpacia przy zagrywce Magdaleny Grabki odrabiał straty. I odrobił. Aleksandra Rasińska zdobyła 23. punkt i tym samym zrobiła się emocjonująca końcówka (24:23). Obie ekipy miały swoje szanse na zamknięcie tej partii, ale ostatecznie to gospodynie zdobyły piłkę setową 28:26.

Druga odsłona rozpoczęła się od wyrównanej gry (7:7), ale ponownie siatkarki Chiappiniego wypracowały sobie czteropunktową przewagę (12:8), a "Rysice" próbowały je gonić (12:11). Nie był to dzień Alexandry Lazić, która nie mogła znaleźć rytmu w ataku, za to dobrym serwisem zaznaczyła swoją obecność w tym secie. Zawodniczki Stephane'a Antigi w drugiej połowie wrzuciły wyższy bieg i zaliczyły świetną siedmiopunktową serię, dzięki której wyszły na prowadzenie 22:18. W końcówce szczęście sprzyjało rzeszowiankom i to one wygrały tę partię 25:19.

W trzecim secie Developres od początku postawił swoje warunki na parkiecie (4:0). Wraz z upływem seta powiększały przewagę nad gospodyniami (12:4). Dotąd niewidoczna w ataku Lazić zaczęła punktować, a koleżanki z zespołu dorzucały swoje (18:12). Drużyna z Mazowsza starała się jeszcze stopić trochę przewagę, ale błędy, które popełniały, znacznie im to utrudniało. Nakręcone przyjezdne dowiozły przewagę do końca seta (25:16).

Czwartą partię lepiej rozpoczęły podopieczne Chiappiniego, budując sobie kilkupunktową przewagę. Przyjezdne "zakasały rękawy", nadrobiły straty, a przy stanie 7:8 błysnęły i zdobyły osiem punktów z rzędu (14:8). Kontynuowały dobrą passę w bloku oraz ataku i wygrały 25:18.

DPD Legionovia Legionowo - Developres SkyRes Rzeszów (28:26, 19:25, 16:25, 18:25)

MVP: Alexandra Lazić

DPD Legionovia Legionowo: Diana Dąbrowska, Julie Oliveira Souza, Jessica Rivero Marin, Shelly Stafford, Daria Szczyrba, Maja Tokarska - Klaudia Kulig, Izabela Lemańczyk (libero) - Paulina Majkowska, Marta Matejko, Maja Szymańska, Zana Zdovc Sporer

Developres SkyRes Rzeszów: Jelena Blagojevic, Zuzanna Efimienko-Młotkowska, Marta Krajewska, Alexandra Lazic, Gabriela Polańska, Aleksandra Rasińska - Aleksandra Krzos, Daria Przybyła (libero) - Juliette Fidon-Lebleu, Magdalena Grabka, Anna Kaczmar, Anna Stencel, Kiera Van Ryk.

NP, Polsat Sport