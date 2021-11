Tauron 1. Liga: Świetna forma BBTS-u. BKS znów stracił punkty

BBTS zaczął rozgrywki od lekkiego falstartu, bo już w drugiej kolejce przegrał mecz. Bielszczanie szybko się otrząsnęli i teraz wydają się drużyną nie do zatrzymania. W minionym tygodniu podopieczni Harry'ego Brokkinga rozegrali dwa spotkania, w tym jedno zaległe. Ich rywale mieli nietęgie miny, bo i Mickiewicz Kluczbork, i SPS Chrobry Głogów bardzo wyraźnie przegrali mecze. Dzięki temu zespół z Bielska-Białej awansował na pierwsze miejsce w tabeli.

Po trudnych bojach zwycięstwa kolekcjonuje BKS Visła. Bydgoszczanie zazwyczaj wygrywają, ale często robią to dopiero w tie-breaku. Nie inaczej było w sobotę. Gospodarze z trudem zwalczyli opór, jaki postawiła im Polski Cukier Avia Świdnik. Zespołowi Marcina Ogonowskiego znów nie pomagał pech. Do składu wrócił wprawdzie Igor Yudin, ale w kadrze meczowej nie znalazł się z kolei Mateusz Kowalski. Z tego powodu cały mecz zagrał zaledwie 19-letni Damian Radziwon. Choć nie zagrał on rewelacyjnego meczu, to zdobył pięć punktowych bloków.

Inni faworyci też zrobili swoje. MKS Będzin pewnie ograł Lechię Tomaszów Mazowiecki. Cenną wygraną zdobyli natomiast gracze Chemeko-Systems Gwardii Wrocław. Wrocławianie bez straty seta uporali się z mocnym Exact System Norwidem Częstochowa. Po stronie gospodarzy brylował Mateusz Frąc. Atakujący skończył 61 procent wystawionych do niego piłek, a także dorzucił trzy asy serwisowe.

Po dwóch porażkach z rzędu na szlak zwycięstw wrócił KPS Siedlce. Podopieczni Mariusza Grabdy również nadrabiali zaległości. Ani AZS AGH Kraków, ani też SMS PZPS Spała nie postawiło rywalowi wysoko poprzeczki. Dzięki temu KPS zajmuje obecnie trzecie miejsce w tabeli.

Wyniki:

Środa:

BBTS Bielsko-Biała - Mickiewicz Kluczbork 3:0 (25:13, 30:28, 25:13)

Czwartek:

SMS PZPS Spała - KPS Siedlce 0:3 (17:25, 16:25, 21:25)

Sobota:

Krispol Września - ZAKSA Strzelce Opolskie 3:0 (25:13, 25:16, 25:17)

Legia Warszawa - AZS AGH Kraków 3:1 (25:16, 21:25, 25:17, 25:21)

BBTS Bielsko-Biała - SPS Chrobry Głogów 3:0 (25:18, 25:19, 25:19)

BKS Visła Proline Bydgoszcz - Polski Cukier Avia Świdnik 3:2 (25:17, 22:25, 25:20, 21:25, 15:6)

Mickiewicz Kluczbork - Olimpia Sulęcin 2:3 (23:25, 25:18, 25:18, 24:26, 13:15)

MKS Będzin - Lechia Tomaszów Mazowiecki 3:0 (25:19, 25:21, 25:19)

Niedziela:

KPS Siedlce - AZS AGH Kraków 3:0 (25:22, 30:28, 25:16)

Poniedziałek:

Chemeko-System Gwardia Wrocław - Exact Systems Norwid Częstochowa 3:0 (25:22, 25:19, 25:23)