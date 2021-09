Jak rozpocząć, to z wysokiego "C". Taka myśl przyświecała 1. Lidze, gdyż w ciągu tygodnia rozegrano aż dziesięć spotkań. Co ciekawe, niektóre drużyny pojawiły się na parkiecie dwukrotnie, natomiast inne jeszcze nie zaczęły jeszcze rywalizacji.

Pierwsze spotkania przyniosły zaskakujące rozstrzygnięcia. W pierwszym meczu falstart zaliczyła Chemeko-System Gwardia Wrocław. Pogromcą drużyny okazał się Krispol Września, który odwrócił losy spotkania z wyniku 0:2. Bohaterem gości został Konrad Jankowski. 19-latek zaczął mecz od drugiego seta i zdobył w tym czasie 15 punktów.

Reklama

Inni faworyci na wpadki sobie nie pozwolili. Dwa spotkania wygrał MKS Będzin. Spadkowicz ograł SMS PZPS Spała oraz Legię Warszawa, tracąc tylko jednego seta. Zwycięstwo za trzy punkty odniósł też BBTS Bielsko-Biała, również pokonując młodzież ze Spały, zasilaną m.in. świeżo upieczonymi mistrzami świata do lat 19.

Dobrze sezon otworzyła Polski Cukier Avia Świdnik. Zespół też poczynił kilka ciekawych transferów, chcąc namieszać w czołówce. Drużyna rozegrała w tygodniu dwa spotkania, oba wygrywając. Trener Witold Chwastyniak wie, że może liczyć na rezerwowych, gdyż ci dwukrotnie odwrócili losy pojedynków.

W pierwszym tygodniu nie grały trzy drużyny - AZS AGH Kraków, BKS Visła Proline Bydgoszcz oraz KKS Mickiewicz Kluczbork. Szczególnie ciekawi forma bydgoszczan, którzy też stawiani są w gronie kandydatów do awansu. Tym bardziej że niedawno świetne mistrzostwa Europy rozegrał lider zespołu - Jan Galabov.

Wyniki pierwszego tygodnia:

Środa:

SMS PZPS Spała - MKS Będzin 1:3 (19:25, 25:20, 16:25, 18:25)

Exact Systems Norwid Częstochowa - Olimpia Sulęcin 1:3 (22:25, 25:27, 25:18, 17:25)

Lechia Tomaszów Mazowiecki - SPS Chrobry Głogów 3:0 (25:15, 25:22, 25:20)

Polski Cukier Avia Świdnik - ZAKSA Strzelce Opolskie 3:2 (25:27, 25:15, 23:25, 27:25, 15:7)

Czwartek:

Chemeko-System Gwardia Wrocław - Krispol Września 2:3 (25:16, 25:19, 23:25, 24:26, 11:15)

Piątek:

SMS PZPS Spała - BBTS Bielsko-Biała 1:3 (17:25, 20:25, 25:22, 15:25)

Sobota:

ZAKSA Strzelce Opolskie - KPS Siedlce 0:3 (16:25, 20:25, 19:25)

Olimpia Sulęcin - Polski Cukier Avia Świdnik 1:3 (27:29, 25:19, 20:25, 19:25)

Exact Systems Norwid Częstochowa - Krispol Września 3:1 (25:22, 25:18, 24:26, 25:21)

Legia Warszawa - MKS Będzin 0:3 (18:25, 20:25, 20:25)