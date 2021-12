Tauron 1. Liga: Rośnie nieoczekiwany faworyt

Jeden mecz 13. kolejki odbył się już we wrześniu. Mowa o spotkaniu Legii Warszawa z MKS-em Będzin, wygranym przez będzinian 3:0. Obie ekipy miały zatem dłuższą przerwę od gry.

Tę sytuację wykorzystały drużyny będące blisko wspomnianej dwójki w tabeli. Kolejne cenne zwycięstwo w sezonie odniosła Lechia Tomaszów Mazowiecki. Tym razem zespół Bartłomieja Rebzdy bez większych problemów uporał się z Exact Systems Norwidem Częstochowa. Dzięki tej wygranej Lechia ma realne szanse na trzecie miejsce w tabeli. Obecnie jest przed nią KPS Siedlce, który jednak rozegrał jednak spotkanie więcej.

Sam KPS zrobił dużo, by zakotwiczyć się w czołowej ósemce. Drużyna wygrała w tygodniu dwa mecze, bo w środę doszło do rozegranego awansem starcia z SMS-em PZPS Spała. W nim siedlczanie nie mieli żadnych problemów z odniesieniem zwycięstwa. Dużo większy opór rywalom postawił Mickiewicz Kluczbork, ale i on nie wywiózł z Siedlec punktów. Duża w tym zasługa Adama Lorenca. Atakujący KPS-u zdobył aż 30 punktów, notując 63-procentową skuteczność w ataku.

Tym razem nie zawiedli faworyci. BKS Visła Proline Bydgoszcz pokonał ZAKSĘ Strzelce Opolskie w trzech setach. Dla bydgoszczan ważną informacją był powrót do gry Igora Yudina. Przyjmujący po raz pierwszy w sezonie zagrał całe spotkanie i od razu otrzymał statuetkę MVP. 34-latek skończył w meczu 11 z 18 piłek, a do tego dołożył asa serwisowego. BBTS Bielsko-Biała z kolei stracił seta w starciu z KRISPOLEM Września, lecz finalnie zdobył kolejne trzy punkty i pozostał na prowadzeniu w lidze.

Wyniki:

Środa:

KPS Siedlce - SMS PZPS Spała 3:0 (25:18, 25:19, 25:15)

Czwartek:

Lechia Tomaszów Mazowiecki - Exact Systems Norwid Częstochowa 3:0 (25:20, 25:17, 25:21)

Sobota:

AZS AGH Kraków - Chemeko-System Gwardia Wrocław 0:3 (11:25, 18:25, 20:25)

KPS Siedlce - Mickiewicz Kluczbork 3:1 (31:29, 25:17, 22:25, 27:25)

ZAKSA Strzelce Opolskie - BKS Visła Proline Bydgoszcz 0:3 (22:25, 20:25, 23:25)

Olimpia Sulęcin - SMS PZPS Spała 3:1 (25:19, 25:22, 20:25, 25:22)

KRISPOL Września - BBTS Bielsko-Biała 1:3 (23:25, 25:20, 21:25, 22:25)

SPS Chrobry Głogów - Polski Cukier Avia Świdnik 3:2 (25:17 23:25, 25:20, 20:25, 15:13)