Tauron 1. Liga: Faworyci znów zgubili punkty

Największym zaskoczeniem była porażka BBTS-u. Lider tabeli miał w teorii najłatwiejsze zadanie, gdyż pojechał do najsłabszej drużyny ligi - ZAKSY Strzelce Opolskie. Gospodarze szybko postawili rywalom twarde warunki. Na parkiecie doszło do zaciętego spotkania zakończonego w tie-breaku. Nieoczekiwanie to ZAKSA zwyciężyła. Statuetkę MVP otrzymał Krystian Walczak. 20-latek zdobył 22 punkty przy 51-procentowej skuteczności w ataku.

Potknięcia lidera nie wykorzystał m.in. BKS Proline Visła Bydgoszcz. Bydgoszczanie dobrze zaczęli tydzień. W czwartek zdeklasowali oni Legię Warszawę w zaległym meczu 1. kolejki. BKS nie utrzymał jednak dobrej tendencji. Na koniec tygodnia podopieczni Marcina Ogonowskiego przegrywali w Tomaszowie Mazowieckim już 0:2. Goście odrobili straty, ale ostatni cios w meczu zadała Lechia.

Reklama

Porażkę odniósł także MKS Będzin. Spadkowicz z PlusLigi przegrał na wyjeździe z Olimpią Sulęcin. Przyjezdnym nie pomógł dobry występ Jakuba Rohnki, który skończył 19 z 30 wyprowadzonych ataków. U wygranych jeszcze lepszą skuteczność miał Michał Wójcik, zamieniając na punkt 18 z 28 prób. Potknięcia rywali wykorzystała Chemeko-System Gwardia Wrocław, która bez problemu rozprawiła się z SPS Chrobrym Głogów. Dzięki temu wrocławianie zrównali się punktami z będzinianami i bydgoszczanami, tracąc do BBTS-u dwa "oczka".

Liga udowadnia, że o zwycięstwach decydują detale. W 11. kolejce aż sześć meczów skończyło się po tie-breaku. Poza wspomnianą Gwardią komplet punktów zachowała Legia. Dzięki takim rozwiązaniom w tabeli zrobiło się bardzo ciasno. Ósma Polski Cukier Avia Świdnik traci do trzeciego MKS-u raptem cztery "oczka". W dalszej części sezonu zanosi się na dużo ciekawych pojedynków, które wcale nie muszą wykrystalizować tabeli.

Wyniki:

Środa:

Lechia Tomaszów Mazowiecki - AZS AGH Kraków 2:3 (26:24, 19:25, 27:29, 25:18, 13:15)

Czwartek:

BKS Visła Proline Bydgoszcz - Legia Warszawa 3:0 (25:18, 25:14, 25:14)

Olimpia Sulęcin - MKS Będzin 3:2 (29:27, 22:25, 26:24, 20:25, 15:13)

Sobota:

AZS AGH Kraków - SMS PZPS Spała 3:2 (19:25, 15:25, 25:22, 28:26, 20:18)

Polski Cukier Avia Świdnik - Mickiewicz Kluczbork 3:2 (25:22, 21:25, 25:22, 27:29, 15:13)

KPS Siedlce - Exact System Norwid Częstochowa 2:3 (16:25, 25:23, 19:25, 25:18, 12:15)

ZAKSA Strzelce Opolskie - BBTS Bielsko-Biała 3:2 (21:25, 25:22, 23:25, 25:23, 20:18)

KRISPOL Września - Legia Warszawa 1:3 (20:25, 25:21, 27:29, 16:25)

SPS Chrobry Głogów - Chemeko-System Gwardia Wrocław 0:3 (13:25, 18:25, 22:25)

Niedziela:

Lechia Tomaszów Mazowiecki - BKS Visła Proline Bydgoszcz 3:2 (25:19, 25:21, 13:25, 22:25, 18:16)