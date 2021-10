Hitem ostatniego tygodnia było starcie BBTS-u Bielsko-Biała z Chemeko-System Gwardią Wrocław. Obie ekipy mają wysokie aspiracje, więc taki pojedynek mógł pokazać im, w jakim znajdują się miejscu. Kibice oglądający spotkanie dostali dobrą porcję emocji, gdyż prawie każdy skończył się grą na przewagi. Ostatecznie to gospodarze wygrali, zdobywając komplet punktów. To fatalna wiadomość dla wrocławian, którzy po trzech meczach nie zaznali jeszcze smaku zwycięstwa. Przez to podopieczni Rainera Vassiljeva zajmują przedostatnie miejsce w tabeli.

Swoje zrobili inni faworyci. BKS Visła Proline Bydgoszcz dość pewnie poradził sobie na wyjeździe z SMS-em PZPS Spała. W barwach gości świetnie spisał się Damian Wierzbicki, autor 24 punktów. Czwartą wygraną z rzędu odniósł też MKS Będzin. Spadkowicz musiał nieco bardziej się napracować, bo Exact Systems Norwid Częstochowa doprowadził do tie-breaka. Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Jakub Rohnka. Przyjmujący zdobył 20 punktów, notując 50 procent skuteczności w ataku.



Sensacyjną porażkę odniósł Polski Cukier Avia Świdnik. Do spotkania z Legią Warszawa Avia przystępowała po serii trzech zwycięstw. Legia zagrała jednak dobre spotkanie, zaskakując faworyzowanego przeciwnika. Dla siatkarskiej sekcji warszawskiego klubu to pierwsza wiktoria na zapleczu PlusLigi. Głównym autorem tego sukcesu uznano rozgrywającego - Macieja Stępnia.

Wystarczyły tylko trzy tygodnie, by wszystkie zespoły zdobyły na swoje konto przynajmniej punkt. W sobotę ligowe zmagania udanie otworzył AZS AGH Kraków. Drużyna z Małopolski nie miała większych problemów z pokonaniem KKS Mickiewicza Kluczbork. Z dobrej strony pokazał się Karol Borkowski, zdobywając 21 punktów. Co do Mickiewicza, to ten miał powody do radości w środę, pokonując Lechię Tomaszów Mazowiecki. Lechia odbiła sobie porażkę w sobotę, ogrywając ZAKSĘ Strzelce Opolskie.

Wyniki:

Środa:

KKS Mickiewicz Kluczbork - Lechia Tomaszów Mazowiecki 3:2 (25:20, 17:25, 25:22, 20:25, 15:12)

Czwartek:

MKS Będzin - Exact Systems Norwid Częstochowa 3:2 (27:25, 19:25, 25:13, 19:25, 15:13)

Piątek:

BBTS Bielsko-Biała - Chemeko-System Gwardia Wrocław 3:1 (33:35, 25:22, 26:24, 30:28)

Sobota:

ZAKSA Strzelce Opolskie - Lechia Tomaszów Mazowiecki 0:3 (14:25, 20:25, 18:25)

Krispol Września - KPS Siedlce 2:3 (25:27, 25:19, 25:19, 21:25, 13:15)

Legia Warszawa - Polski Cukier Avia Świdnik 3:0 (27:25, 25:18, 25:18)

SMS PZPS Spała - BKS Visła Proline Bydgoszcz 0:3 (25:27, 13:25, 20:25)

KKS Mickiewicz Kluczbork - AZS AGH Kraków 0:3 (20:25, 21:25, 19:25)

SPS Chrobry Głogów - Olimpia Sulęcin 3:0 (28:26, 36:34, 25:14)