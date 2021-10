Tauron 1. Liga: Bydgoszczanie wygrali hit i są jedyną niepokonaną drużyną

Piątkowe starcie BKS-u Visła z Gwardią zdecydowanie można było hitem 6. kolejki. Wprawdzie wrocławianie grają poniżej oczekiwań, ale skład zbudowany z wielu znanych nazwisk musi w końcu odpalić. Bydgoszczanie znów musieli radzić sobie bez kontuzjowanych Mariusza Marcyniaka i Igora Yudina. Mimo tego wygrali oni po tie-breaku. Nie udałoby się to, gdyby nie świetna gra Damiana Wierzbickiego, który przeniósł się do BKS-u... z Wrocławia. Atakujący zdobył aż 27 punktów i zasłużył na statuetkę MVP.

Wydawało się, że równie ciekawy pojedynek mogą stoczyć gracze BBTS-u Bielsko-Biała i Polski Cukier Avii Świdnik. Spotkanie nie przyniosło jednak emocji, bo BBTS całkowicie zdominował rywalizację. Goście zdołali postawić się przeciwnikowi tylko w pierwszym secie.

Kolejne zwycięstwo zanotował także MKS Będzin. Spadkowicz nie miał łatwego zadania, bo KPS Siedlce wygrał jak dotąd wszystkie spotkania. Goście próbowali przedłużyć swoją serię, ale MKS okazał się za mocny. Mimo tego u będzinian widać rezerwy. Statystyki wielu zawodników pozostawiały sporo do życzenia. Wyjątek stanowi Artur Ratajczak, który skończył sześć z ośmiu ataków, trzy razy zablokował rywali i zdobył punkt bezpośrednio z zagrywki.

Spod topora uciekli zawodnicy Exact Systems Norwida Częstochowa. SMS PZPS Spała miała zwycięstwo na wyciągnięcie ręki. Młodzi siatkarze prowadzili 2:0 i przegrali trzecią partię na przewagi. To zmieniło bieg wydarzeń o 180 stopni, dlatego finalnie to częstochowianie cieszyli się z triumfu. Fenomenalne spotkanie zagrał Łukasz Usowicz. Atakujący zaliczył 75 procent skuteczności i efektywności w ataku (15/20). Do tego dołożył cztery bloki i dwa asy serwisowe.

Wyniki:

Czwartek:

Krispol Września - Lechia Tomaszów Mazowiecki 3:1 (25:23, 25:22, 34:36, 25:21)

Piątek:

BKS Visła Proline Bydgoszcz - Chemeko System Gwardia Wrocław 3:2 (25:22, 17:25, 22:25, 25:23, 15:12)

Legia Warszawa - SPS Chrobry Głogów 2:3 (21:25, 25:15, 20:25, 25:23, 10:15)

Sobota:

Olimpia Sulęcin - AZS AGH Kraków 3:2 (20:25, 25:27, 25:23, 25:19, 15:13)

BBTS Bielsko-Biała - Polski Cukier Avia Świdnik 3:0 (25:23, 25:18, 25:17)

SMS PZPS Spała - Exact Systems Norwid Częstochowa 2:3 (25:22, 25:21, 25:27, 21:25, 11:15)

KKS Mickiewicz Kluczbork - ZAKSA Strzelce Opolskie 3:0 (25:15, 25:20, 25:21)

MKS Będzin - KPS Siedlce 3:1 (25:17, 23:25, 25:22, 25:20)