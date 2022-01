Tauron 1. Liga: Bydgoszczanie fatalnie otworzyli nowy rok

BKS dobrze zakończył 2021 rok, pokazując, że stać go na walkę o awans. W nowym roku bydgoszczanie mieli potwierdzić aspiracje, a tymczasem kibice zaczęli martwić się przyszłość drużyny. Dwie porażki z rzędu - środowa z Legią Warszawa i sobotnia z MKS-em Będzin, znacząco skomplikowały sytuację zespołu. Na razie ten zajmuje jeszcze trzecie miejsce w tabeli, ale stracił swoją przewagę nad grupą pościgową. Na kolejne wpadki podopieczni Marcina Ogonowskiego nie mogą sobie już pozwolić.



Ciasno w górnej części tabeli

Do walki o trzecią pozycję na dobre włączyła się Lechia Tomaszów Mazowiecki. Gracze prowadzeni przez Bartłomieja Rebzdę zdobyli kolejne dwa zwycięstwa. Wprawdzie nie przyszły one łatwo, bo SPS Chrobry Głogów i Mickiewicz Kluczbork postawili twardy opór. Finalnie Lechia nie tylko wygrała mecze, ale zgarnęła w nich komplet punktów. Dzięki temu gracze z Tomaszowa Mazowieckiego zrównali się punktami z bydgoszczanami.

Reklama

"Oczko" do wspomnianych zespołów tracą KPS Siedlce i Chemeko-System Gwardia Wrocław. Wrocławianie mogą jednak czuć spory niedosyt. W środę Gwardia niespodziewanie łatwo uległa KRISPOL-owi Września, który swoją drogą włączył się do walki o fazę play-off. Kilka dni później "gwardziści" wrócili na szlak zwycięstw, ale strata punktu z Legią również im nie pomogła. Na własne życzenie gracze z Wrocławia nie są jeszcze w czołowej trójce.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jastrzębski Węgiel - LUK Lublin 3:0 - SKRÓT. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

A co u głównych faworytów? MKS Będzin meczem z BKS-em wrócił do rywalizacji w tym sezonie. Będzinianie mają do rozegrania zaległe spotkanie. Jeśli je wygrają, umocnią się na drugim miejscu w tabeli, wywierając presję na BBTS-ie Bielsko-Biała. Lider zmagań na razie nie ma zagrożonej pozycji, nawet mimo zaskakującej porażki poniesionej w Kluczborku.



Wyniki:

Środa:

AZS AGH Kraków - KPS Siedlce 3:2 (25:20, 16:25, 20:25, 30:28, 15:13)

Mickiewicz Kluczbork - BBTS Bielsko-Biała 3:2 (22:25, 25:14, 25:14, 21:25, 15:13)

Legia Warszawa - BKS Visła Proline Bydgoszcz 3:2 (22:25, 29:27, 19:25, 25:22, 17:15)

KRISPOL Września - Chemeko-System Gwardia Wrocław 3:0 (25:23, 25:20, 25:16)

Olimpia Sulęcin - Exact Systems Norwid Częstochowa 1:3 (19:25, 21:25, 25:23, 23:25)

ZAKSA Strzelce Opolskie - Polski Cukier Avia Świdnik 3:2 (17:25, 25:21, 20:25, 25:19, 15:11)

SPS Chrobry Głogów - Lechia Tomaszów Mazowiecki 0:3 (22:25, 23:25, 24:26)



Piątek:

KRISPOL Września - Exact Systems Norwid Częstochowa 3:1 (20:25, 25:16, 34:32, 27:25)



Sobota:

Lechia Tomaszów Mazowiecki - Mickiewicz Kluczbork 3:1 (26:28, 25:22, 27:25, 25:19)

KPS Siedlce - ZAKSA Strzelce Opolskie 3:0 (25:18, 25:20, 25:18)

Polski Cukier Avia Świdnik - Olimpia Sulęcin 3:0 (25:16, 25:20, 25:23)

BKS Visła Proline Bydgoszcz - MKS Będzin 0:3 (21:25, 23:25, 15:25)

BBTS Bielsko-Biała - SMS PZPS Spała 3:0 (25:13, 25:15, 25:19)

SPS Chrobry Głogów - AZS AGH Kraków 1:3 (22:25, 17:25, 26:24, 23:25)



Poniedziałek:

Chemeko-System Gwardia Wrocław - Legia Warszawa 3:2 (25:18, 16:25, 21:25, 25:15, 15:12)



Tabela (w nawiasie liczba rozegranych spotkań):



1. BBTS Bielsko-Biała - 42 punkty (17)

2. MKS Będzin - 35 punktów (16)

3. BKS Visła Proline Bydgoszcz - 33 punkty (17)

4. Lecia Tomaszów Mazowiecki - 33 punkty (17)

5. KPS Siedlce - 32 punkty (18)

6. Chemeko-System Gwardia Wrocław - 32 punkty (17)

7. Polski Cukier Avia Świdnik - 30 punktów (17)

8. Legia Warszawa - 29 punktów (17)

...

9. KRISPOL Września - 28 punktów (17)

10. AZS AGH Kraków - 24 punkty (17)

11. Olimpia Sulęcin - 21 punktów (17)

12. Exact Systems Norwid Częstochowa - 20 punktów (17)

13. Mickiewicz Kluczbork - 15 punktów (17)

14. ZAKSA Strzelce Opolskie - 13 punktów (17)

...

15. SPS Chrobry Głogów - 12 punktów (17)

16. SMS PZPS Spała - 9 punktów (17)