Tauron 1. Liga: BBTS znów wygrał hit. Przełamanie BKS-u

Starcie Gwardii z BBTS-em zdecydowanie można było uznać za hit kolejki. Wprawdzie bielszczanie mają nad rywalami sporą przewagę punktową, ale u siebie wrocławianie mogli pokusić się o pokonanie faworyta. Kibice otrzymali tie-break, choć nie wiązało się to ze zbyt wielkimi emocjami, gdyż tylko w drugim secie doszło do wyrównanej walki. Ostatecznie to przyjezdni zgarnęli piątego seta, umacniając się na prowadzeniu w tabeli.

W końcu przełamanie zaliczyli siatkarze BKS-u Visła Proline Bydgoszcz. Podopieczni Marcina Ogonowskiego zaliczyli fatalne otwarcie 2022 roku, przegrywając trzy mecze z rzędu. W sobotę bydgoszczanie poradzili sobie z SMS-em PZPS Spałą, wygrywając bez straty seta. Młodzież postawiła się faworytom tylko w pierwszej odsłonie. Liderem gospodarzy był Jan Galabov, który potwierdził, że potrafi wejść w rolę lidera zespołu.



Ciasno w górnej połowie tabeli

Bardzo ciekawie jest w górnej części tabeli. Cenną wygraną zdobyła Polski Cukier Avia Świdnik, pokonując za trzy punkty Legię Warszawa. Bardzo dobry mecz rozegrał Jakub Urbanowicz, notując 70 procent skuteczności w ataku. Dzięki zwycięstwu Avia ma realne szanse na walkę o trzecie miejsce, natomiast Legia musi uważać, by nie wypaść poza czołową ósemkę.

Cały czas na beniaminka naciska KRISPOL Września. Wrześnianie już mogli wyprzedzić stołecznych, ale przegrali oni na wyjeździe z KPS-em Siedlce 2:3. Wygrana KPS-u nie byłaby możliwa, gdyby nie dobra postawa Filipa Frankowskiego, który zdobył aż 27 punktów, atakując na poziomie 67 procent skuteczności. Siedlczanie tez potrzebowali tego triumfu, gdyż nie mają oni zapewnionego miejsca w czołówce.



Wyniki:

Exact Systems Norwid Częstochowa - MKS Będzin 0:3 (20:25, 17:25, 25:27)

AZS AGH Kraków - Mickiewicz Kluczbork 1:3 (25:21, 25:27, 20:25, 20:25)

KPS Siedlce - KRISPOL Września 3:2 (25:20, 25:19, 22:25, 25:27, 15:13)

Polski Cukier Avia Świdnik - Legia Warszawa 3:1 (25:15, 25:17, 22:25, 25:19)

Chemeko-System Gwardia Wrocław - BBTS Bielsko-Biała 2:3 (19:25, 25:23, 13:25, 25:16, 11:15)

BKS Visła Proline Bydgoszcz - SMS PZPS Spała 3:0 (25:23, 25:18, 25:14)

Tabela (w nawiasie liczba rozegranych spotkań):



1. BBTS Bielsko-Biała - 47 punktów (19)

2. MKS Będzin - 38 punktów (17)

3. BKS Visła Proline Bydgoszcz - 36 punktów (19)

4. Polski Cukier Avia Świdnik - 35 punktów (19)

5. KPS Siedlce - 34 punkty (19)

6. Lechia Tomaszów Mazowiecki - 34 punkty (18)

7. Chemeko-System Gwardia Wrocław - 33 punkty (18)

8. Legia Warszawa - 31 punktów (19)

9. KRISPOL Września - 30 punktów (19)

10. AZS AGH Kraków - 26 punktów (19)

11. Olimpia Sulęcin - 21 punktów (17)

12. Exact Systems Norwid Częstochowa - 21 punktów (19)

13. Mickiewicz Kluczbork - 21 punktów (19)

14. SPS Chrobry Głogów - 15 punktów (18)

15. ZAKSA Strzelce Opolskie - 13 punktów (18)

16. SMS PZPS Spała - 9 punktów (19)