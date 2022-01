Tauron 1. Liga: BBTS pokonał BKS! Bydgoszczanie spadli w tabeli

Niestety 18. kolejka nie została rozegrana w pełni. Na końcówkę lutego przełożono dwa spotkania. Szczególnie ciekawie zapowiada się mecz pomiędzy MKS-em Będzin i Chemeko-System Gwardią Wrocław. Pojedynek tych ekip może znacząco wpłynąć na układ górnej części tabeli. Ponadto o pozostanie w czołówce powalczy KPS Siedlce, który podejmie u siebie Olimpię Sulęcin.

BBTS Bielsko-Biała lepszy w hicie

Nie oznacza to, że nie było czego oglądać. W sobotę doszło do hitu pomiędzy BBTS-em i BKS-em. Patrząc po ostatniej formie obu ekip, bielszczanie przystępowali do rywalizacji w roli wyraźnego faworyta. Gospodarze chcieli na pewno zrewanżować się za porażkę z pierwszej rundy fazy zasadniczej. Niespodziewanie to bydgoszczanie lepiej otworzyli spotkanie. Później do głosu doszli jednak podopieczni Harry'ego Brokkinga, nie bez problemów zgarniając trzy kolejne odsłony.



Porażkę zespołu z Bydgoszczy nie do końca wykorzystała Lechia Tomaszów Mazowiecki. Lechici wprawdzie wyprzedzili rywala w tabeli, ale tylko o punkt, gdyż przegrali oni na wyjeździe z AZS-em AGH Kraków. Gracze z Tomaszowa mieli swoją szansę, prowadząc już 2:1. Krakowian do zwycięstwa poprowadził Dawid Dulski, zdobywając aż 22 punkty. Dzięki wygranej AZS nieco zbliżył się do czołowej ósemki.

Tam zresztą toczy się ciekawa rywalizacja. Po dwa punkty na swoje konto dorzuciły Polski Cukier Avia Świdnik i Legia Warszawa. Szczególnie ważne "oczka" zgarnęła Avia, stopując na wyjeździe rozpędzony KRISPOL Września. Przez to KRISPOL znów ma lekką stratę do miejsc premiowanych awansem do fazy play-off. Ponadto istotną zwycięstwo na dole tabeli odniósł SPS Chrobry Głogów. Głogowianie pokonali ZAKSĘ Strzelce Opolskie, wyprzedzając ją w walce o utrzymanie.

Wyniki:

Czwartek:

Mickiewicz Kluczbork - SMS PZPS Spała 3:1 (25:23, 23:25, 25:16, 25:21)

Sobota:

BBTS Bielsko-Biała - BKS Visła Proline Bydgoszcz 3:1 (22:25, 25:20, 29:27, 25:22)

Legia Warszawa - Exact Systems Norwid Częstochowa 3:2 (18:25, 25:19, 24:26, 25:19, 16:14)

KRISPOL Września - Polski Cukier Avia Świdnik 2:3 (21:25, 16:25, 25:15, 25:21, 12:15)

ZAKSA Strzelce Opolskie - SPS Chrobry Głogów 1:3 (19:25, 25:22, 19:25, 22:25)

AZS AGH Kraków - Lechia Tomaszów Mazowiecki 3:2 (25:17, 21:25, 19:25, 25:22, 15:11)

Tabela (w nawiasie liczba rozegranych spotkań):



1. BBTS Bielsko-Biała - 45 punktów (18)

2. MKS Będzin - 35 punktów (16)

3. Lechia Tomaszów Mazowiecki - 34 punkty (18)

4. BKS Visła Proline Bydgoszcz - 33 punkty (18)

5. KPS Siedlce - 32 punkty (18)

6. Polski Cukier Avia Świdnik - 32 punkty (18)

7. Chemeko-System Gwardia Wrocław - 32 punkty (17)

8. Legia Warszawa - 31 punktów (18)

9. KRISPOL Września - 29 punktów (18)

10. AZS AGH Kraków - 26 punktów (18)

12. Exact Systems Norwid Częstochowa - 21 punktów (18)

11. Olimpia Sulęcin - 21 punktów (17)

13. Mickiewicz Kluczbork - 18 punktów (18)

14. SPS Chrobry Głogów - 15 punktów (18)

15. ZAKSA Strzelce Opolskie - 13 punktów (18)

16. SMS PZPS Spała - 9 punktów (18)