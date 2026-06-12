"Takiego poziomu nikt się nie spodziewał". Polski siatkarz zrobił furorę

Zwycięstwo za trzy punkty z Kubą 3:0 i minimalne porażki po 2:3 ze Słowenią i Japonią. Oto bilans podopiecznych Nikoli Grbicia po trzech spotkaniach Ligi Narodów. Wyniki są dalekie od oczekiwań, ale - jak zwrócił uwagę Jakub Bednaruk - nie jest też tak, że po tych wynikach zawalił się dla polskiej reprezentacji świat.

- Na pewno nie będzie tak, że po tych dwóch porażkach nie będę mógł spać. Oczywiście żaden sportowiec nie lubi przegrywać i potrzebujemy zwycięstw, by awansować do turnieju finałowego, ale u mnie lampka ostrzegawcza jeszcze się nie zapaliła - powiedział dla Interia Sport były rozgrywający, obecnie ekspert Polsatu Sport.

- Zarówno ze Słowenią jak i Japonią przegraliśmy po długiej walce na przewagi. Czy gdybyśmy w obu meczach zdobyli po te dwa punkty więcej, to perspektywa oceny poszczególnych naszych siatkarzy uległaby diametralnej zmianie? Moim zdanie nie. Naprawdę jest sporo plusów w grze naszej kadry - dodał.

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Przede wszystkim nasz rozmówca wyróżnił Bartosza Firszta. 27-latek dostał od Grbicia szansę gry w pierwszym składzie w meczu ze Słowenią i ją wykorzystał. Był wyróżniającym się siatkarzem polskiej kadry.

- Takiego poziomu, jaki zaprezentował w meczu ze Słowenią, nikt się nie spodziewał. Trzeba go wyróżnić i to jeden z największych plusów po polskiej stronie - podkreślił Bednaruk.

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Po tych trzech spotkaniach Grbić może także odetchnąć z ulgą ws. postawy środkowych. Szymon Jakubiszak oraz Bartłomiej Lemański udowadniają, że na tej pozycji mogą godnie zastąpić wielkich nieobecnych w tym sezonie reprezentacyjnym Norberta Hubera i Mateusza Bieńka.

- Obawy były uzasadnione, ale po tych trzech meczach wiemy już, że nie mamy się o co martwić. Jeżeli dalej będą tak prezentowali się Jakubiszak i Lemański, to nie mamy żadnej dziury na środku. Nikola może zatem spokojniej podejść do tej ciężkiej sytuacji, w której się znalazł. Nigdy dla trenera reprezentacji Polski nie będzie przyjemne, że rezygnuje z gry dwóch tak mocnych zawodników jak Huber i Bieniek - mówił ekspert Polsatu Sport.

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Nasz rozmówca wyróżnił też znakomitą formę na pozycji libero Maksymilian Graniecznego. - Na dzisiaj trudno mi sobie wyobrazić co musiałby na boisku robić Popiwczak, żeby zagrać lepiej - podkreślił.

- Generalnie przyzwyczailiśmy się, że nasi siatkarze wygrywają. I dobrze. Jesteśmy w ścisłej czołówce, mamy ogromny potencjał, ale nawet jeśli tak jak teraz straciliśmy prowadzenie w rankingu na rzecz Włochów, to nic złego się nie dzieje. Kiedyś nowe twarze w kadrze trzeba sprawdzić, a nie ulega wątpliwości, że imprezą docelową dla nas w tym sezonie będą mistrzostwa Europy. Celem będzie złoto, by przede wszystkim od razu wywalczyć awans na igrzyska olimpijskie - podsumował były rozgrywający.

W niedzielę 14 czerwca polscy siatkarze rozegrają kolejny mecz w Lidze Narodów. Ich przeciwnikiem będzie reprezentacja Ukrainy. Mecz rozpocznie się o 7:00 czasu polskiego.

Rozmawiał Szymon Łożyński, dziennikarz Interia Sport





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